Tie-dye heet de techniek. Je vouwt of propt een lap stof met beleid samen, bindt er touw omheen en bewerkt het geheel met textielverf. Zo kun je ook een spiraalvorm creëren in alle kleuren van de regenboog, het feestelijke patroon dat nu de D66-campagne #ikmaakmedrug siert. Tik het woord ‘psychedelisch’ in op de zoekmachine van beeldleveranciers en deze regenboogspiraal duikt op. Het gaat hier dan ook over geestverruimende middelen. D66 roept – samen met mensen uit de wetenschap, advocatuur, verslavingszorg, mediawereld en dancescene – op ‘tot een nieuwe manier van denken’. Want: ‘Het is tijd voor een andere drugsaanpak. Reguleren is beter dan verbieden.’

De ondertekenaars van het manifest, ook gelieerd aan andere politieke partijen, vragen om een staatscommissie. Deze staatscommissie moet voorstellen doen ‘om ons drugsbeleid te hervormen, waarbij het uitgangspunt is om gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen’..

Eigenlijk is dit mijn droom. Dat je maatschappelijke problemen en mogelijke oplossingen in kaart brengt zonder vooroordeel en politiek belang. Politiek is geneigd verschillen te vergroten, stelde onlangs Deniz Karaman, GroenLinks-gemeenteraadslid in Amsterdam. Het was voor hem een reden om de politiek te verlaten.