‘Tweemaal daags verplicht mijmeren’, is het recept van de therapeut

‘Mijmeren’, zegt de therapeut, ‘dat zijn we in onze tijd helemaal kwijt. Elk vrij moment zitten we op ons mobieltje - tot en met als we naar de wc gaan toe. Altijd en overal prikkels; ons brein staat altijd aan. Daar krijg je pijnklachten van.’ Dus beveelt hij aan: tweemaal daags tien minuten mijmeren.

‘Nou, ik zal m’n best doen.’

‘Nee nee, niet je best doen. Laat het gebeuren.’

Mijmeren is tegengesteld aan waar alles en iedereen in deze tijd om vraagt: bezig zijn, presteren, produceren, jezelf profileren, netwerken, bereikbaar zijn, een mening hebben, overleggen, delen, bijblijven, meedoen, brainstormen, inspiratie opdoen, ervaren, plannen maken, stukken lezen, weten waarover je praat, reageren, bijscholen, bezinnen, je laten toerusten, je verdiepen, investeren, he..