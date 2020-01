Onverwoestbaar beeld als christenen elkaar de hand reiken

Verwoeste heiligdommen, dat is wat katholieken aantroffen in 1566. Beelden lagen in brokstukken op de grond, fresco’s waren bekrast, complete kerkinterieurs vernield. Verleden tijd? Je zou het haast denken, als niet begin dit jaar in het Zuid-Franse Pau vijf Mariabeelden werden vernield. ‘De gebeurtenissen vonden plaats in amper een uur tijd’, getuigt pastoor Jacques Dufau tegen de Franse krant Le Figaro. ‘Het is voor het eerst dat ik dat zie. Het toont dat niets meer van belang of waarde is. Ik betreur het en ik ben geschokt. Beelden van de maagd Maria, die de liefde van God en de tederheid van een moeder symboliseren, zijn geschonden.’

Het voorval staat niet op zichzelf. Dagelijks worden gemiddeld twee Franse kerken getroffen door vandalisme. Vooral katholieke kerken moeten het ontgelden. Tragisch dieptepunt vormde een voorval in Nîmes afgelopen jaar. Op 5 februari trof een kerkganger de Notre-Dame-des-Enfants aan in een erbarmelijke staat. Het tabernakel (het sacramentshuis) van de kerk was opengebroken, een Mariabeeld be..

Des te opvallender was de stilte. Van de politieke wereld tot het episcopaat en de internationale media: iedereen leek te zwijgen. Waarom? Het blijft gissen, evenals naar de daders. Volgens Gaultier de Chaillé, priester van het bisdom van Versailles, gaat het om ‘jongeren, onevenwichtigen of atheïstische militanten’, en in ruimere zin om een verlies van connectie met God en waar Hij voor sta..