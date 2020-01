Wie ore heeft, die hore wat het kind tot de gemeente te zeggen heeft

Ze stapte resoluut op me af en zei: ‘Corjan, we moeten het nog eens hebben over de islam. Over die zelfmoordterroristen en zo.’ Ik keek haar aan en vroeg wat ze bedoelde. Het meisje keek me triomfantelijk aan en vertelde: ‘Weet je, wij zijn begonnen met dit soort acties.’ Ik moest even fronsen, maar deze jonge vrouw van 11 ging al weer verder: ‘Ja, Simson was de eerste zelfmoordterrorist, die duwde de pilaren uit elkaar en hij doodde drieduizend mensen. Wij zijn dus begonnen met al dat geweld!’ Ze was alweer weg voor ik een zinnig antwoord kon uitbrengen. Het meisje heeft me weken aan het denken gezet over de plaats van geweld in de Bijbel.

discussies op de achterbank

Kinderen kunnen hele goede geloofsvragen stellen. Maar ze hebben niet alleen mooie vragen, ze hebben ook best wel ideeën over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed dat we als gezin in de auto zaten, onderweg naa..

In de afgelopen jaren ben ik talloze scherpe uitspraken tegengekomen, als kinderwerker, als vader en via andere leerkrachten en kinderwerkers. Wat te denken van deze uitspraken: