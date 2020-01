Bidden is vooral kijken

De Week van Gebed, die nu gaande is, betreft een traditie die begon in 1846. Christenen in zo’n honderd doen eraan mee. Het is mooi te zien hoe zij elkaar opzoeken om samen te bidden, over de grenzen van hun eigen stijl, traditie en denominatie heen. Maar: hóé bidden we?

Zo’n week van gebed staat voornamelijk in het teken van voorbede. Het zogenaamde ‘vragend bidden’: voor vervolgde christenen, voor eenheid, voor recht ... Is voorbede wel de beste gebedshouding? De gelovige vraagt iets aan God, in de verwachting dat het gebed verhoord wordt. Voor we het in de gaten hebben, wordt ons gebed een transactie: ons gebed beweegt God. Als ons ..

Jezus

In de evangeliën ontdekte ik dat bidden iets anders is dan we vaak denken. Jezus doet erg weinig aan voorbede. Lettend op hoe Hij zijn leven inricht, kwam ik tot de conclusie dat bidden vooral kijken is.

In Johannes 5 vers 19 zegt Hij: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen,..