Bruggen slaan

Veel van wat wij Kamerleden doen, is bekend. De regering controleren, ons verdiepen in maatschappelijke thema’s, debatteren, initiatieven nemen tot wetgeving, veel lezen, op werkbezoek gaan, etc. Minder bekend is dat wij ook deel uitmaken van allerlei internationale gremia waarin volksvertegenwoordigers samenkomen voor dialoog. Zo maken Nederlandse parlementariërs (Tweede en Eerste Kamerleden) deel uit van de Assemblee Raad van Europa, de NAVO-assemblee en de OSCE-Parlementary Assembly. Voor die laatste, de Organisatie voor Veiligheid & Samenwerking in Europa, ben ik geregeld op pad. Afgelopen vrijdag bezocht ik met collega’s het bureau van de OVSE in Kopenhagen van waaruit onder meer verkiezingswaarnemingsmissies worden voorbereid. Tijdens dat bezoek vroeg men ons ‘zendingswerk’ te verrichten over de bezigheden van de OVSE. Op veel plekken in de wereld staat de democratie onder druk, hetgeen mensen zorgen baart. Laat ik eens kort beschrijven hoe wij, de leden van de OVSE-PA, proberen democratische processen te bewaken, inclusief onze worstelingen.

klinkend resultaat

De OVSE is in 1973 opgericht om de samenwerking tussen haar thans 57 lidstaten te bevorderen op het gebied van stabiliteit, veiligheid & democratie. De club volksvertegenwoordigers, een van de loten aan de stam, komt een paar keer per jaar samen om te praten over verschillende actuel..

Zelf geniet ik het meest van de concrete verkiezingswaarnemingsmissies. Inmiddels heb ik er aan drie deelgenomen: In Rusland tijdens de laatste presidentsverkiezingen, in de VS voor de midterms en net voor kerst bezocht ik meer dan een dozijn stemlokalen in Oezbekistan. Daar wilde het dictatoriale regime democratischer worden en vroeg ons om daarop toe te zien. Graag!