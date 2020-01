Misschien had ik het liever niet geweten. Dat NikkieTutorials in het lichaam van een jongen ter wereld kwam. Ik zag haar als vrouw, een Nederlandse vrouw die wereldberoemd is geworden met filmpjes over make-up. En daar ging het haar om, neem ik aan: de erkenning dat ze vrouw is. Voor het oog van velen was ze daarin geslaagd. Maar het kon niet duren. Ze zag zich gedwongen tot een coming-out. Daardoor zie ik haar nu als transgender. Ook best. Maar ik vermoed dat deze blik voor Nikkie een stap terug is, en dat gun ik haar niet.

NikkieTutorials – of Nikkie de Jager – staat nog maar kort op mijn radar. Sinds ze te gast is geweest bij Ladies Night op Net 5. In een split second viel mij haar stevige bouw op. Elke volgende gedachte die ik daarover had kunnen ontwikkelen, vaagde zij weg met haar aanstekelijke vertelkunst.

In haar coming-outfilmpje op haar videokanaal toont ze opnieuw haar talent om een verhaal te weven rond een feitelijke mededeling. Met het pathos van een Amerikaanse tv-pastor neemt ze jou op in haar verhaal en maakt het tot het verhaal van iedereen, een soort evangelie, dat vervolgens ook wereldwijd zo ontvangen wordt. ‘Yes, I am transgender … But at the end of the day, I am &..