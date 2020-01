Ik heb respect voor PSV’er Daniël Schwaab

Ik heb respect voor Daniël Schwaab. Momenteel meer dan voor Toon Gerbrands. Wie dat zijn? Schwaab is afgestudeerd Duits econoom, maar beter bekend als centraal verdediger van PSV. Gerbrands heeft carrière gemaakt als coach van volleybal- en schaatsploegen en als algemeen directeur van de voetbalclubs AZ en vandaag de dag van PSV. Beiden deden recent uitspraken over de ethische kant van het gaan voetballen in Qatar.

Probleem is dat er in het aan de Perzische Golf gelegen Qatar politiek en qua mensenrechten van alles mis is, maar dat de wereldvoetbalbond FIFA toch besloot er in 2022 het wereldkampioenschap te houden. Intussen stierven er bij de bouw van de benodigde stadions in Qatar naar schatting twaalfhonderd als een soort slavenarbeiders aangetrokken Nepalezen, Noord-Koreanen en Pakistani. Het is all..

Wat Schwaab, Gerbrands en Ajax-directeur Edwin van der Sar daarmee te maken hebben? PSV en Ajax hebben onlangs in Qatar hun trainingskamp gehouden. Dat vond Schwaab niks: ‘Als ik zelf verantwoordelijk was, zou ik voor Spanje of Portugal hebben gekozen.’ Maar zo niet de beide voetbalbobo’s. Van der Sar: ‘Wij zijn geen politieke partij.’ En Gerbrands: ‘Nee, naar mensenrechtensituaties kijken w..