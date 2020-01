Theologie van de twijfel

Acteur Anthony Hopkins sprak laatst in een interview over de waarde van twijfel en relativering. Had hij dat gedaan toen hij indertijd in Silence of the Lambs speelde, dan hadden we dat pleidooi niet los kunnen denken van zijn rol als seriemoordenaar, en het vermoedelijk een beetje eng gevonden. Maar Hopkins zei het nadat hij een paus had gespeeld in The Two Popes, dus daarmee kregen zijn woorden toch een zekere glans van pauselijke onfeilbaarheid. Een acteur is zo diepzinnig als zijn laatste rol.

Het interview bracht velen dan ook in een roes van devote vervoering. Stevo Akkerman pleitte er in Trouw zelfs voor om Hopkins tot derde paus van Rome te bombarderen vanwege zijn pleidooi voor de twijfel. Ik weet het hoor, het geeft voor ..

Geen misverstand: Hopkins is een geweldig acteur, en voor mij nog steeds zo diepzinnig als de C.S. Lewis, die hij vertolkte in Shadowlands (1993). Het is ook niet zo dat ik het per se oneens ben met wat hij in dat bewuste interview zei. M..