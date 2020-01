Hilbrand Rozema: ‘De macht van het Boekhuis is de nekslag’

In Ede is, na veertig jaar, een fijne boekhandel ter ziele.

Het Paard van Troje, in de volksmond afgekort tot Het Paard. Het Paard viel op door een aanbod dat breed en vaak net even anders was. En door de vele kinderboeken. Een beetje eigenwijze winkel, net als het stel erachter, Theo en Julia Hofstede. Zij tekenden voor de laatste vijftien jaar Paard. Je zag bijvoorbeeld niet meteen de prijs, je moest het boek zelf even scannen. Scheelde een hoop st..

De eerste wolken trokken zich samen toen de Hofstedes de Torenstraat verlieten: de tochtige, maar drukke looproute naar de markt. Ideale plek, de loop zat erin.