Voor Marco Borsato

Wat heb ik met je te doen. Je moest vanwege een burn-out afstand doen van je werk als muzikant. De constante hoge druk in de muziekwereld heeft zijn tol geëist.

Je bent niet de eerste, je bent niet de enige, en waarschijnlijk ook niet de laatste.

Ik ben gelukkig nooit burn-out geweest. Misschien heb ik er wel eens tegenaan gezeten. Bijvoorbeeld in mijn middelbareschooltijd. Ik zag bergen in de vorm van een moeilijk tentamen of proefwerk, en wist niet hoe ik eroverheen moest komen. Dan fietste ik naar het Gooimeer en staarde ik over het water. Het water dat net als ik ooit in beweging was. Die liedregel van jou kwam daar als vanzelf b..