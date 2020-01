Klokgelui leuk, maar hoe krijgen we de kerkdrempel omlaag?

Ik hoor de klok nauwelijks luiden boven de storm uit. Ik lig in bed, direct onder het zolderdak en tel de slagen. Hoe laat is het? Buiten gaat het flink te keer en omdat het januari is, denk ik aan de Ramp. Of beter gezegd aan Mina bij ons uit de kerk. Want ik weet dat zij ook in bed ligt en luistert. En dat zij de beelden op haar netvlies heeft staan. Die vergeet ze nooit. En ik vergeet nooit hoe ze een keer haar verhaal vertelde. Dat ze met haar ouders, broertjes en zusjes uit het zolderraampje moest klimmen om bovenop het dak te gaan zitten. Om hen heen gehuil. Van de storm, maar ook van mensen. Het voortdurende klokgelui kwam er nauwelijks bovenuit. Toen ze de volgende ochtend van het dak gehaald werden, dacht Mina, zo jong als ze was: ‘We zijn alles kwijt, maar we hebben elkaar nog.’ Het voorjaar en de zomer erna woonde het gezin bij een tante in Steenbergen, tot hun dorp weer opgebouwd was en ze weer terug konden.

Nu is Mina weduwe. Dit is de eerste januari zonder haar man en ze ligt dus nu alleen te luisteren. Zoals zoveel Zeeuwen van zekere leeftijd deze nacht liggen te luisteren, stel ik me zo voor. Elke zondag zie ik haar trouw op haar plekje in de kerk zitten, ik weet dat haar geloof haar dierbaar is.

kerk in de buurt

Hoe anders dan die man die ik op tv zag in de fantastische serie Rond de Noordzee van de VPRO. Daarin maakt de Vlaming Arnout Hauben samen met een cameraman en een geluidsman een tocht van vijfduizend kilometer langs de kusten rond de Noordzee. Tijdens de laatste aflevering komt h..