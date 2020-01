Ik ben voor een appetijtelijk eerherstel van de eikel

1 De eik is de meest voorkomende en meest geliefde loofboom in ons land. De boom ligt onder vuur door de akelige plaagrups. Maar eiken zijn een uiterst waardevol ecosysteem in de natuur. Elke herfst brengen ze vruchten voort die geliefd zijn als voedsel voor dieren als wilde zwijnen, gaaien, eekhoorns en muizen.

2 De jaarlijkse overvloed aan eikels zou beter benut kunnen worden door eikels gangbaar te maken als ingrediënt in ons voedsel. Gemalen eikels lenen zich voor bakmeel. De smaak is licht bitter met aardse tonen. Hier en daar zijn mensen al bezig eikels te introduceren in ons eetpatroon, onder wie fooddesigner Katja Gruijters en een eikelcoöperatie in Twente.