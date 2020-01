Mensen om het bed

Beste mensen van het ziekenhuis,

Het afgelopen jaar ben ik veel jullie gast geweest - als bezoeker en als directbetrokkene van een patiënt van jullie. Er waren weken dat ik er dagelijks was. Niet alleen op de rand van het bed, maar ook in de familiekamer, de kantine en de meeste andere ruimtes. Een keer of acht reed ik achter een ambulance aan en bracht ik een halve nacht of middag door op de spoedeisende hulp. Ik durf me..

De directe, professionele aandacht van zowel de ambulancebroeder als de chauffeur, met gevoel voor de menselijke maat, was fijn om te ervaren. Op mijn vraag om de toeters en bellen pas buiten de straat aan te zetten, reageerde elk van jullie altijd begripvol. Jullie doen het echt goed!