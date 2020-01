Adriënne Simons: Een kamer voor jezelf

Ze had een kast ingericht voor zichzelf. Ja echt - een kast, met daarin een stoel, een lampje, een stapeltje boeken en een hoogpolig kleed; meer was er niet. Een vriendin stuurde mij een curieuze YouTube-tutorial door, gemaakt door een Amerikaanse die er af en toe naar smachtte alleen te zijn … in haar eigen kast.

Ruimte bevechten om toe te komen aan je eigen gedachten - het doet me denken aan de dagelijkse slag om stiltehokjes op mijn werkplek: een drukke verdieping, die bestaat uit een aaneenschakeling van zoemende kantoortuinen.

Het zijn zomaar twee voorbeelden die ons verlangen naar afzondering illustreren. Je hoeft alleen maar naar de verkoopcijfers van de boeken van Cal Newport te kijken (Diep werk of Digitaal minimalisme) om te kunnen concluderen hoe groot de behoefte aan stilte en ongestoord werken is.

Maar je afzonderen is niet alleen een fysieke handeling. Waar we vroeger een groot deel van de dag alleen waren met onze gedachten, is het door nieuwe technologie bijna onmogelijk geworden jezelf niet te voeden met een oneindige stroom ideeën van derden. Zelfs als je ‘alleen’ in een stiltehokje zit. Het tast de kwaliteit van ons eigen denken aan, zegt Newport.

Een beetje overdreven, die noodzaak om tijd met je eigen gedachten door te brengen? Volgens mij geeft de geschiedenis Newport gelijk. In de kerstvakantie las ik het boekje A Room of One’s Own van Virginia Woolf: een essay waarin de ik-persoon de lezers langs redenen leidt ‘waarom vrouwen in de geschiedenis zo weinig hebben bereikt’. Ze komt tot de conclusie dat een vrouw die wil denken of schrijven, een kamer nodig heeft met een slot op de deur - een ruimte voor intellectuele ontplooiing.

In dat licht viel het me ineens op dat de bekende Utrechtse kluizenares zuster Bertken (zij zat ooit 57 jaar ingemetseld in de Buurkerk) een van de drie vrouwen uit de late Middeleeuwen is die een plaats wisten te bemachtigen in de literatuurgeschiedenis van die periode. Zij had tenslotte een kamer voor zichzelf.

Smachten naar zo’n plek is niet langer alleen een vrouwenzaak. Ik hoorde laatst iemand vertellen over een ‘cargo-cruise’, een drie maanden durende reis op een oersaai containerschip. Zonder wifi en zonder verplichtingen kon de persoon in kwestie zich tussen de bananen, fietsbellen en spijkerbroeken hele dagen richten op het afronden van een dissertatie die thuis, waar elke schrijfminuut bevochten moest worden, maar niet tot een einde kwam.

Om onszelf en onze gedachten serieus te nemen, moeten we letterlijk of figuurlijk een kamer voor onszelf creëren. Mijn persoonlijke kamerproject: ook in een zijbeuk van mijn kerk woonde ooit een kluizenares. Dat plekje zou best eens in ere kunnen worden hersteld. Speciaal voor mensen die smachten naar vrijwillige opsluiting om in alle vrijheid te kunnen denken.