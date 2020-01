Psst: Hoe een godsdienstsociologisch onderzoek mij in de war brengt

Katholieken en evangelicals hebben een hond, mainstream protestanten en ongelovigen hebben vaker een kat - dat is zo’n bericht waardoor ik dan weer een halve dag van slag ben. Ik heb ze bij mij thuis allemaal gehad - in volgorde van opkomst: een parkiet, een poes, een konijn, een hond, een goudvis, een hamster, twee cavia’s, twee muizen en als laatste twee ratjes. Momenteel heb ik geen huisdier.

Dus wat geloof ik eigenlijk?

Uit het onderzoek blijkt ook nog dat vooral ongelovigen huisdieren hebben - en gelovigen, hoe meer kerkelijk betrokken zij zijn, juist minder.

Mijn hart is te week voor een huisdier. Ik had te doen met de goudvis, die aldoor zijn of haar neus stootte tegen de kom, met het konijn, dat daar maar heel alleen buiten in z’n hok zat, en met de tuinvogeltjes die wél voor de poes waren, mijn poes, als maaltijd of als speeltje.

Protestanten die niet zomaar een kerk weten waar ze zich écht thuisvoelen, die nogal eens wisselen in wat ze van een kerk verwachten, die Jezus volgen in het leven ingewikkelder vinden dan op papier - die hebben de meeste kans om in de loop van jaren diverse huisdieren te hebben gehad, en nu geen meer. Zou ik zeggen.