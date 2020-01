De weg naar beneden

Ik gaf hun zelfs slechte wetten.

Wat kan een mens eraan doen wanneer God hem laat dwalen? De farao uit Mozes’ dagen ‘verhardde zijn hart’. De geoefende bijbellezer weet dat er meer speelde: ‘Maar de HEER zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren naar Mozes en Aäron te luisteren' (Exodus 9 vers 12). Arme farao, arm Egypte. De koning wil van geen wijken weten, maar dat was dus de ‘schuld’ van de Here. Ik formuleer hier expres louter vanuit het gevoel. Wiens gevoel protesteert hier niet? Het mijne wel. Maar ik weet ook dat ik, wanneer mijn gevoel opspeelt, extra voorzichtig moet worden. Het is dan tijd voor Psalm 141: 'Zet een wacht voor mijn mond, HEER.' Tegelijk: een wacht voor de lippen roept niet per se het nadenken een halt toe.

Vanuit een andere bijbeltekst denk ik na over wat dat verharden van het hart van de farao kan hebben ingehouden en of dat iets kan betekenen voor het nadenken over mensen die God laat dwalen en zwarte beslissingen laat nemen. Ezechiël 20 vers 25 en 26 vormt een op het eerste gehoor bizarre passage. In dit hoofdstuk verwijt God zijn volk eeuwenlange ontrouw. Generatie na generatie bleek het onbetrouwbaar; dat gold in Mozes’ tijd, het gold in de koningentijd. God joeg hen om hun ontrouw de woestijn en de ballingschap in. In dat kader zegt Hij: ‘Ik gaf hun zelfs slechte wetten, en regels die leidden tot de dood. Met hun eigen offergaven maakte ik hen onrein, hun eerstgeboren kinderen liet Ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat Ik de HEER ben.’ Wanneer je dit voor het eerst leest, wrijf je waarschijnlijk je ogen uit. Zit God zelf achter de afschuwelijke praktijken waar koning Josia een eind aan maakt: ‘Verder liet Josia de offerplaats Tofet in het Hinnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer voor Moloch kon verbranden’ (2 Koningen 23 vers 10)?

Dat bestaat toch niet? Inderdaad, dat bestaat niet. Ik citeer uit Deuteronomium: ‘Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden' (Deuteronomium 18 vers 10). En luister naar Jeremia: ‘Ze hebben … de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden, Ik heb dat nooit gewild’ (Jeremia 7 vers 30-31).

Hoe dit te rijmen? Ik lees het zo: wanneer God mij echt loslaat, mij geheel mezelf laat zijn, dan gaat het maar één kant op: de verkeerde. Dan kies ik de weg naar beneden; onvermijdelijk, zoals water onvermijdelijk naar het afvoerputje stroomt. ‘Ik gaf je slechte wetten’, wordt dan: Ik liet je aan jezelf over, Israëlieten in de koningentijd, farao in zijn tijd. Wie in die ‘black mirror’ blikt, wordt met ontzetting vervuld. Dat dit gelukkig vaak in en buiten de kerk niet hoeft, is dan een teken van Gods goedheid en geduld, zeg: genade. En genade, algemene of bijzondere, het is altijd een gunst, nooit recht of natuurwet.