Vorige week vierden we oud en nieuw met vrienden. We waren bij hen uitgenodigd op een vakantiepark en ik was blij dat we weg konden uit ons eigen kleine vakantiehuisje. Even afstand nemen en tot rust komen, zwemmen en lachen om de missers op de bowlingbaan.

‘Wat zijn jouw goede voornemens voor 2020?’, werd me ’s avonds gevraagd. Verrast keek ik op. Voornemens? O ja, we gaan een nieuw jaar in. Waarom had ik daar nog helemaal niet over nagedacht? Ik realiseerde me op dat moment dat ik het afgelopen jaar bezig was geweest met overleven: van land en baan veranderd, drie keer verhuisd, nieuw onderwijs voor de kinderen en mezelf, een najaar vol mooie lezingen rondom mijn boek. Ik was blij dat ik überhaupt 2020 levend had gehaald en zat nog na te puffen van de intensiteit van 2019.

‘Ik zie mezelf graag rustig voortkabbelen in 2020,’ zei mijn vriend, ‘niet al te druk op het werk, gezelligheid met het gezin en hobby’s in mijn vrije tijd.’ Dat klonk wel aardig. Als mij dat zou lukken, zou ik al heel blij zijn. Rustig. Kabbelen. Heerlijk. Ik begin er gelijk mee!

Nu, na anderhalve week, merk ik echter dat ik klaar ben met kabbelen. Ik word er een beetje zeeziek van en heb zin om ergens heen te roeien. Meer dan alleen genieten. Nieuw land ontdekken en weer vaste grond onder de voeten. Opeens schiet een gesprek door mijn hoofd dat ik laatst met een vriendin had. Het ging over korte- en langetermijndoelen in het leven. Als je een missie hebt, een langetermijndoel, is het veel gemakkelijker prioriteiten te stellen en af te zien van kleine genotsmomenten om langetermijnvreugde te kunnen bereiken. Dat geldt op het gebied van geld, eten, informatie, maar ook voor relaties. Pak je kortetermijngenot, of train je jezelf om te groeien naar diepgang in kennis en echte, duurzame liefde met de mensen om je heen? Met God? En durf je radicaal afstand te nemen van bepaalde gewoonten wanneer die je niet verder brengen? Jezelf een beetje snoeien om meer vrucht te kunnen dragen in de toekomst?

'Ik word een beetje zeeziek van kabbelen.'

Jezus’ woorden uit Johannes 15 drijven boven: ‘Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg. Blijf in Mij …’ Ik besef dat ik zelf geen doelen hoef te kiezen, maar bij Hem en de missie van zijn Koninkrijk mag aanhaken. Zijn ‘In Mij blijven’-actieplan? Dagelijks Jezus’ woorden lezen, stil worden om zijn stem te verstaan en Hem gehoorzamen. Eerder heb ik namelijk al gemerkt dat mijn eigen leven niet maakbaar is. Er gebeuren zo veel dingen die ik niet kan overzien, die niet kabbelen, maar juist pijn veroorzaken en stormen op het meer. Jezus vraagt me meer dan kabbelen: de ballast overboord gooien, links en rechts mijn netten uitwerpen en Hem meehelpen vissen te vangen. En in dit alles vertrouwen dat Hij, hoe de stormen ook mogen woeden, meevaart op weg naar het eeuwige vaste land. Dat wordt mijn voornemen voor 2020.