De Bijbel en de Koran liggen allebei op de tentoonstelling ‘Foute boeken?’ in Museum Meermanno in Den Haag, tot 1 maart 2020. Er staat bewust een vraagteken achter de titel. Bezoekers worden aangemoedigd zelf een oordeel te vellen of boeken goed of fout zijn.

Maar ja, de boeken zijn niet voor niets geselecteerd. Er liggen stereotiepe racistische boeken, zoals Sjors en Sjimmie en Kuifje in Afrika, boeken die seksistisch zijn of stereotiep vrouwonvriendelijk, zoals Turks Fruit en – geloof het of niet – Jip en Janneke. Je komt er Mein Kampf van Hitler tegen naast het Rode Boekje van Mao. En dan ook de Bijbel en de Koran.

Veel mensen vandaag, inclusief sommige christenen, zullen zeggen: de Koran past helemaal in het rijtje. Vrouwonvriendelijk, gewelddadig, en antisemitisch; het boek eist de doodstraf voor mensen die hun geloof vaarwel zeggen en wil de wereld veroveren voor de islam. Anderen zullen iets soortgelijks zeggen over de Bijbel. Intolerant, vrouwonvriendelijk en homofoob. Religieuze boeken zijn toch de oorzaak van veel ellende in de wereld. Het zijn foute boeken.

Turks fruit

‘Het is oppassen geblazen met de Bijbel.’

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel even van opkeek. Bijbel en Koran in de hoek van foute boeken …?! Zo heb ik de Bijbel nog nooit beleefd. Het is natuurlijk de vraag wie bepaalt wat goed of fout is. En dat is een lastige in een seculiere wereld. Toen ik op de middelbare school zat, zo’n dertig jaar geleden, wisten we ook allang dat de roman Turks Fruit vrouwonvriendelijk was en dat de seksuele revolutie een hoop keerzijden had. En dat nota bene op grond van die zogenaamd ‘foute’ Bijbel. In het licht van de #metoo discussie was de Bijbel zo fout nog niet en zijn tijd ver vooruit.

De meeste mensen hebben de Bijbel noch de Koran ooit ingekeken, laat staan gelezen. En als ze die al gelezen hebben, vraag ik me af of ze begrijpen hoe een geloofsgemeenschap met bronnen omgaat. Prima als je daar niets van snapt, maar leg die heilige boeken dan niet in een museum als mogelijk foute boeken, op één lijn met Turks Fruit en Mein Kampf. Dat laat voor mij alleen maar zien hoe religieus ongeletterd je bent.

Of zou er toch wat in zitten? Als je de Bijbel bekijkt met de ogen van de moderne mens, is het dan geen fout boek? Ja, er staan moeilijke en aanstootgevende verhalen in. Maar dat is nog niet het belangrijkste. De Bijbel vertelt mij dat er een God is die mijn leven toetst. die mij rekenschap vraagt van wat ik doe. Dat is vandaag voor velen onacceptabel. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken en wij bepalen zelf onze koers.

De tentoonstelling ‘Foute boeken?’ doet me denken aan een video van stichting Open Doors van alweer enige tijd geleden: Het gevaarlijke boek, The Dangerous Book . De documentaire laat zien dat veel overheden en dictatoriale regimes bang zijn voor de Bijbel. Want dit boek stelt onrecht en onderdrukking aan de kaak. Alle machthebbers moeten verantwoording afleggen aan de Allerhoogste. Hebben zij recht gedaan? Hebben ze zich gehouden aan de opdracht die ze van Hem gekregen hebben?

Bovendien gebeurt er wat als mensen dit boek gaan lezen. Tirannen gaan op de knieën, Moslims gaan Jezus volgen en eenvoudige onderdanen zeggen dat ze God meer moeten gehoorzamen dan hun eigen leiders. Misschien moet je inderdaad oppassen met dit boek. In ieder geval als je je eigen religie of dictatuur in stand wilt houden. Daarom is de Bijbel voor veel regimes en ideologieën een fout boek.

lijden

Binnenkort komt de ranglijst van Open Doors weer uit, met landen waar christenen het meest vervolgd worden. Veel van deze gelovigen lijden omdat ze dit zogenaamd foute boek lezen en gehoorzamen. Misschien goed om eens aan te denken als je de tentoonstelling ‘Foute boeken?’ bezoekt.