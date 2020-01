Denkbeweging

Kan de gang van de geschiedenis bijbelse opdrachten relativeren? Die spannende vraag speelt in enkele verhitte christelijke debatten. Sommige bijbelteksten wijzen af dat vrouwen gezag uitoefenen over mannen. Toch combineren veel christenen trouw aan de Bijbel met het accepteren van vrouwelijke ambtsdragers. Andere bijbelteksten stellen dat mannen niet met mannen mogen vrijen en vrouwen niet met vrouwen. Maar steeds meer ‘bijbelgetrouwe’ christenen gunnen homo’s en lesbiennes een seksuele relatie, of gaan daarmee minstens toleranter om dan de Bijbel zelf. Door de gang van de geschiedenis vinden we vrouwelijk gezag inmiddels normaal en kijken we anders naar homo’s en lesbiennes. Maar mag je daarom afwijken van duidelijke bijbelteksten? Sommigen zien dat als ‘nieuwe hermeneutiek’ en zijn daarover bezorgd.

recht van opstand

Over vrouwelijke ambtsdragers en homoseksualiteit schreef ik al vaker. Daarom benader ik deze kwestie nu via een ander ethisch thema: het recht van opstand tegen de overheid. De meeste christenen erkennen tegenwoordig dat een volk soms mag opstaan tegen zijn overheid. Dertig jaar geleden sympathiseerden we allemaal met de Roemenen, die hun gehate dictator Ceausescu terechtstelden. Iets dergelijks gun je vandaag aan Noord-Koreanen en Chinezen.

Toch strijdt dat met Paulus’ duidelijke gebod in Romeinen 13 om ons onder alle overheden te schikken. Volgens de Bijbel past verzet tegen de overheid alleen wanneer deze je dwingt om God ongehoorzaam te zijn. Maar gereformeerde christenen noemden vanouds meer gronden. Ook een overheid die flagrant onrecht pleegt, mensen onderdrukt of elke vertrouwensbasis onder de bevolking mist, mag je weerstaan. Over dat recht van opstand bestonden wel meningsverschillen, maar die liepen nooit zo hoog op als bij vrouwelijke ambtsdragers of homoseksualiteit. Toch wijken ook voorstanders van het recht van opstand af van niet mis te verstane normatieve bijbelteksten.

Niet omdat de mode van de tijd voorrang kreeg.

Daarvan leer je dat in dit soort discussies meer meespeelt dan de vraag of je wel of niet buigt voor duidelijke bijbelwoorden. Onder de oppervlakte zijn kennelijk andere motieven en belangen werkzaam, die leiden tot zo’n verschillende omgang met deze thema’s. Bovendien laat het thema ‘recht van opstand’ zien dat historische ontwikkelingen onze omgang met concrete bijbelgegevens wel degelijk op een verantwoorde manier kunnen sturen. Dat gereformeerde christenen in de zestiende eeuw een recht van opstand gingen verdedigen, komt namelijk door een historische ontwikkeling die al begon in de Middeleeuwen. Onder invloed van de Bijbel zelf veranderde toen de kijk van christenen op wereldlijke overheden.

Voor die tijd zagen christenen wereldlijke overheden puur als instrumenten in dienst van God. Hij gebruikt alle overheden (goede en kwade) in zijn verborgen regering van de wereld. Maar sinds de Middeleeuwen integreerden christenen inzichten over de monarchie in Israël en over Christus’ koningschap in hun bezinning op overheidsgezag. Bijvoorbeeld Saul en David werden pas koning nadat ook de stammen van Israël hen erkend hadden. En Jezus representeert als messias niet alleen God, maar ook Gods volk. Zo ontstond een vernieuwde – indirect christelijk geïnspireerde - visie op wereldlijk gezag, die nog helemaal buiten het gezichtsveld van Paulus lag. Tegen die achtergrond kon de overtuiging groeien dat een overheid haar bestaansrecht verspeelt wanneer zij zo met mensen omgaat dat haar vertrouwensbasis onder de bevolking verdwijnt.

Hier leidde dus een historische ontwikkeling tot zo’n overtuigend nieuw inzicht, dat dit een concrete bijbeltekst als Romeinen 13 relativeert. Niet omdat subjectieve voorkeuren of de mode van de tijd voorrang kregen. Maar juist omdat deze historische ontwikkeling zelf voortkwam uit de verwerking van centrale bijbelse lijnen. Zo’n denkbeweging is kennelijk geen ‘nieuwe hermeneutiek’, maar klassieke christelijke wijsheid.