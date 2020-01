Toekomstperspectief

Op oudejaarsavond laat een man zijn hond uit. Het is rustig en stil op straat. Er is in de verste verten geen vernielde prullenbak te zien. Er ligt geen vuurwerkafval op straat. De man komt tevreden thuis, waar de warmtepomp gemoedelijk snort.

Hij is tijdens zijn wandeling niet lastig gevallen door twaalfjarige jongens met een mes op zak. Er zijn geen dronkenschappen meer, noch kwajongensstreken. Sigaretten zijn een delicatesse geworden. Blikjes op straat zijn in geen velden of wegen te bekennen. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn voorgoed in Spanje gebleven. Op de snelweg rijdt iedereen al jarenlang netjes 100 km per uur. De synodes van alle kerken in Nederland zijn samengevoegd. De eerste designerbaby is geboren/gemaakt. De trein rijdt altijd netjes op tijd. Luchthaven Schiphol is gesloten, want Lelystad Airport kan alle vluchten aan.

De straten zijn nog net niet van goud, maar het scheelt niet veel. Een kind speelt bij een gesaneerd industrieterrein. Iran en de VS zullen tezamen weiden. En stikstof is er niet meer.

Het is 2030.