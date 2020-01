Randstad en Ommeland

Je zit thuis op de bank en kijkt naar de scheuren in je muren. Je denkt aan je kinderen die boven liggen te slapen. Zelf slaap je al tijden slecht, omdat je niet weet of je huis zal worden gerenoveerd of dat het afgebroken moet worden. Krijg je een vergoeding of zal er weer een nieuwe meting moeten worden gedaan? Je hebt kasten vol dossiers verzameld en wordt van instantie naar instantie gestuurd. Wanneer houdt het op? Wie hoort je nog?

Voor ik van de Veluwe naar Groningen verhuisde, waren de Groningse aardbevingen voor mij slechts korte berichten uit het Journaal. Nu staan er op een paar kilometer van ons huis huizen in de steigers. Hele straten worden afgebroken. Bewoners worden geconfronteerd met bureaucratie waar Kafka zich over zou verbazen. Boos en teleurgesteld zijn ze, op de overheid, de NAM en de Shell. Maar ook op ‘de mensen in de Randstad’, van wie ze het idee hebben dat ze Groningen een als een afgelegen wingewest beschouwen. ‘Rot hoor, voor die mensen daar, maar ja, wat kan je eraan doen?’

Dat is een goede vraag: wat kun je doen? Heb je als christen in Nederland een verantwoordelijkheid voor de Groningers?

De Theoloog des Vaderlands, Samuel Lee, vindt van wel. 11 januari bezoekt hij Groningen, om te luisteren naar de slachtoffers van de aardbevingen.

Zijn doel is om een brug te slaan tussen werelden, in dit geval de wereld van de migrantenchristenen en de wereld van de aardbevingsslachtoffers. Mensen uit de Randstad en mensen uit het Ommeland, samen aan de keukentafel om verhalen te delen. Om uiting te geven aan Jezus’ gebed dat christenen één zijn. Om uit te leven dat als één lid lijdt, alle leden lijden. Omdat erkenning van de ander een cruciale stap in het herstelproces is.

Ik betrap me erop dat als ik nadenk over mijn rol als christen in de maatschappij, het snel over programma’s en actieplannen gaat. We moeten zaken aan de kaak stellen, handen uit de mouwen steken en bouwen aan Gods koninkrijk. Maar de primaire taak van een christen is mensen liefhebben. En daarbij is erkenning misschien wel de belangrijkste vorm van christelijke zorg. Daar zit een dieper theologisch motief achter. Jezus’ komst in deze wereld is de ultieme vorm van mede-leven. God wordt zelf mens. Hij raakt melaatsen aan, legt handen op en kijkt aan. Hij erkent mensen.

Zaterdagavond ga ik in gesprek met Samuel Lee, we zullen theologische duiding proberen te geven: Hoe kun je denken over, en je uitspreken tegen het onrecht dat gebeurt in Groningen? We gaan de gaswinningsproblematiek niet oplossen, maar ik hoop dat we kunnen laten zien dat er geluisterd wordt. Dat Groningers niet alleen zijn, maar dat in de rest van Nederland meegeleefd en mee gebeden wordt. Opdat het onrecht stopt en er herstel komt.

Welke plek heeft het erkennen van de slachtoffers van dit onrecht in uw eigen kerk? Heeft u wel eens gebeden voor de slachtoffers van de gaswinning? Onderschat de waarde van erkenning voor hen die onrecht ondergaan niet.