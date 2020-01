Ruurd Ubels: Knipoog naar de geschiedenis

Een tentoonstelling bezoeken kan nooit kwaad. En zo was ik in de kerstvakantie in Bronbeek, het museum van de Nederlandse koloniale militaire geschiedenis. Vooral de overzichtstentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’, die vertelt over de drie eeuwen Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel, trok de aandacht:.

Misschien ben ik geen goede Nederlander, maar ik werd daar in Arnhem niet vrolijk. In een van de expositiezalen ging het over het imperialisme van de VOC-gelukszoekers, waarna in een volgende ruimte de gevolgen van het zogenoemde cultuurstelsel werden belicht. Dit was een belastingssysteem om de opbrengsten uit Nederlands-Indië te optimaliseren, waaraan vooral Javaanse boeren hun bijdragen leverden. Het cultuurstelsel was voor Nederland erg lucratief, maar ondertussen ontwrichtte die Hollandse hebzucht de lokale samenleving fundamenteel.

Daar stond ik dan, denkend aan nationalistische politici die ons koloniale verleden steeds vaker ophemelen. Opeens drong zij zich aan me op: kolonieschaamte.

knipoog van God

Confrontaties met het verleden zetten de wereld van nu in perspectief. In een ander land ongevraagd op de deur kloppen, ver van huis economisch je geluk zoeken, emigreren - het is van alle tijden. Wie Aziatische of Afrikaanse migranten kwalijk neemt dat ze naar de Europese Unie trekken om daar een beter bestaan op te bouwen, moet zich ook realiseren dat wij ooit de omgekeerde beweging zijn begonnen. Verwijt anderen niet wat in je eigen genen zit.