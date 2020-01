Geloofwaardig zingen in Trumps nabijheid - het blijft een kunst

‘Is. That. Michael. Tait.’ De Amerikaanse muziekproducer Daniel Holter zag een korte nieuwsvideo van president Donald Trump in een evangelische megakerk in Miami en toonde zich op Twitter stomverbaasd. Want wie ontwaarde hij - al biddend - naast Trump op het podium. Inderdaad: Michael Tait (53), een van de drie gospelartiesten van de christelijke topformatie dc Talk, bekend van de hit ‘Jesus Freak’.

Trump laat niemand onberoerd en dat geldt ook voor de christelijke muziekscene in de Verenigde Staten, beschreef collega Rimme Mastebroek donderdag in een overzichtsverhaal in het Nederlands Dagblad. Er zijn uitgesproken voor- en tegenstanders, de waterscheiding tussen beiden wordt juist de laatste tijd helderder.

Michael Tait (53) is een grote jongen in deze scene, als zanger met de soulgerande rockstem van het ‘slapende’ dc Talk. Tegenwoordig is hij leadzanger bij de Newsboys, een van oorsprong Australische band die met opgewekte christelijke popsongs evenzeer een sterrenstatus geniet.

Tait staat in zijn openlijke steun voor Trump niet alleen: begin december maakte een groep christelijke artiesten en aanbiddingsleiders hun opwachting in het Witte Huis. Onder hen Brian Houston van het Australische Hillsong, Sean Feucht van Bethel Music en de gospelzangeres Kari Jobe met haar man Cody Carnes, stuk voor stuk bekende namen in de gospelwereld. Ook toen werd er gebeden met Trump.

Nu bleef Taits aanwezigheid in Miami allesbehalve onopgemerkt. Phil Madeira, een in Nashville gestationeerde singer-songwriter met een grote staat van dienst binnen de gospel- en de seculiere muziek, nodigde op Twitter Kevin Max, een ander bandlid van dc Talk uit, wijze woorden te spreken. Max had weinig tijd nodig voor een zinnige reactie: ‘We hebben het er vaak over gehad. Hij (Tait) weet heel goed dat ik tegen de zinsbegoocheling ben die Trump heet.’

In enkele vervolgreacties benadrukte Kevin Max, die nadat dc Talk in 2000 een pauze inlaste, aan een solocarrière begon, dat je over Trump niet hetzelfde hoeft te denken. ‘Niet iedereen van dc Talk is Trump-supporter. Ik ben het zeker niet, zoals velen die me kennen wel weten. Maar ik houd van en respecteer mijn broer Michael Tait - het mooie van dit land is dat we allemaal de vrijheid hebben er verschillende meningen op na te houden.’

Het is een ruimdenkendheid die je helaas maar van één kant hoort: de echte Trump-aanhangers betonen zich zwart-wit in hun opstelling. Wat erger is, ze passen zonder scrupules God in hun denkraam. Dat illustreert het gebed dat op dat podium in Miami voor Trump wordt uitgesproken en via video-opnames is terug te luisteren. Er kan natuurlijk niet genoeg voor Trump worden gebeden, maar dat het zó zichtbaar en zó uitgesproken gebeurt, is op zich al in strijd met Jezus’ onderwijs over het gebed en het publiekelijk tonen van je vroomheid. Kortom, het is vervreemdend.

Gaat met deze vertoning ook de muziek van Tait in de ban? En in diens kielzog die van Hillsong en Bethel Music? Persoonlijk pieker ik daar niet over. Er is verschil tussen de muziek als kunst- en aanbiddingsvorm en het vaak aangevochten leven van de uitvoerende artiesten. Nog steeds heeft de muziek van dc Talk zeggingskracht als het gaat om thema’s als radicaliteit en racisme, en die zeggingskracht blijft. Zo draai ik, om een ander voorbeeld te noemen, nog steeds de geweldige ‘gospelgrunge’ van een band als Grammatrain, hoewel zanger Pete Stewart inmiddels van zijn geloof is gevallen. Dezelfde Stewart die nota bene in 1999 samen met Michael Tait een geweldig optreden verzorgde op het Nederlandse Flevo Festival.

Overigens is er een liedje van dc Talk dat toepasselijk lijkt voor de huidige situatie: ‘What If I Stumble?’ van het legendarische Jesus Freak-album. Het gaat over fouten maken, over als christen (en artiest) je geloofwaardigheid verliezen. Het nummer begint met een uitspraak van de geestelijke Brennan Manning (1934-2013), die zegt dat de sterkste troef van atheïsten christenen zijn die Jezus met de mond belijden maar Hem met hun levensstijl ontkennen. Zo bezien is Trump tot christen bombarderen vragen om problemen. Wie daar instemmend bij staat, speelt met z’n geloofwaardigheid.