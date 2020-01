‘Een gelikte vuurwerkshow is geen echt alternatief’

Vuurwerk met oud en nieuw, ik heb ervan genoten. Door de jaren heen op verschillende plekken in het land. Het dure spul was altijd van de buren (dank nog daarvoor). Wij hadden rotjes en de goedkopere vuurpijlen. Maar zo samen leek het heel wat. En desnoods maakten wij met oude kranten nog een vuurtje.

Zoals een keer in Tilburg – we zaten daar als jongeren onder elkaar. Een politieauto stopte vanwege onze brandende stapel kranten. We legden uit wat we deden en kregen het vertrouwen van de mannen in uniform – een mooi moment.

Aan vuurwerk ontleen ik plezierige, ongecompliceerde jeugdherinneringen. Ik was tiener kun je zeggen toen de plastic vuilnisemmer van thuis ermee heenging. De afvalbak – die van voor de huidige vuilcontainers - werd op de stoep voor ons huis gezet. Het meest drieste gezinslid gooide er brandende rotjes in om er dan snel zelf op te gaan zitten. Die emmer scheurde dus. Ach, wij hadden er lol in toen. We konden experimenteren op de grens van ‘gevaar’ en ‘veiligheid’. En de schade werd niet al te ernstig genomen door het ouderlijk gezag.

Met de jaren deed zich ook ontwenning voor, en ergernis: als er uit het niets in mijn oor geknald werd bijvoorbeeld. Maar kwamen op 31 december de benodigde factoren samen – de aanwezigheid van vuurwerk en mensen die ervan hielden – dan ontstond zomaar weer het plezier van samen vuurwerk afsteken. Een tijdje spelen op straat, tegelijk met buurtgenoten – dat doet vuurwerk met volwassen mensen.

Een gelikte show is geen echt alternatief.

Afgelopen keer zat ik in een 19e-eeuwse woonwijk, net buiten het vuurwerkvrije centrum van Leiden. Vroeg in de avond werd er in de tuin wat vuurwerk afgestoken voor de peuters in huis. Vanachter het veilige serreglas konden zij zich leren verhouden tot de spanning van een vreemd en wonderlijke vuurspel. Een gedeelde belevenis, bijzonder om mee te maken.

Aan hetzelfde serreglas trok rond twaalf uur het vuurwerk van de buren voorbij. We dronken ons drankje en zagen imposante vuurpijlen die ver boven de hoge huizen uiteenspatten. Stel je voor, zei ik, dat niemand meer vuurwerk afsteekt met oud en nieuw. Dat je nooit meer die aanzwellende en wegstervende knallen hoort bij de overgang naar een nieuw jaar. Menigeen droomt ervan, maar hoe sfeervol is dat nog?

Dit is geen pleidooi voor consumentenvuurwerk, maar een ode aan wat weldra niet meer mag. Want zover zal het wel komen en ik ben niet geneigd mij ertegen te verzetten. Er komt te veel ellende van. Ik hoop op creatieve alternatieven, die breed gedragen worden, zodat er op straat nog samen sfeer te scheppen valt. Alleen: zie dat maar eens voor elkaar te krijgen in deze tijd.

De professionele vuurwerkshow is geen echt alternatief. Te gelikt. Prachtig, maar afstandelijk prachtig – ik krijg er altijd een onbestemd gevoel van. Burgers worden van deelnemer aan het spel tot toeschouwer gedegradeerd.

Bij al het gemopper op consumentenvuurwerk voel ik de behoefte aan een ode, een requiem zo u wilt. Want wat kun je er lol van hebben, mits de kracht beperkt blijkt en je er verantwoord mee omgaat. En ja, dáár gaat mis. <