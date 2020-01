Priester stuurt me drie felgekleurde rompers

Drie felgekleurde, druk bedrukte rompers. Dat zat in het pakketje dat vorige week door de bus viel. Ik zou die rompers zelf nooit kopen. Maar ik wist direct dat m’n dochter die dingen gewoon gaat dragen. Net zoals dat ik Judah vorig jaar parmantig door de kerstdagen heb gezeuld in een witte romper met een lichtblauw giletje erop en een vlinderstrikje erboven van dezelfde stof.

Die rompers komen van Canon Andrew White. In het najaar van 2013 was ik net terug van mijn eerste journalistieke reis naar Jordanië, toen ik op Facebook een noodkreet las: Een Brit zat gevangen in een kerk in de rode zone van Baghdad. Hij was samen met honderden Irakezen, en ISIS was opgerukt tot vijf kilometer bij hen vandaan. Ze konden geen kant op, en daarom vroeg de Brit iedereen te bidden. Zijn geuzennaam: ‘Priester van Baghdad’. Zijn echte naam: Canon Andrew White. Ik had net geroken aan avontuur in het Midden-Oosten en ISIS was hèt actuele nieuws uit de regio. Mijn eerste gedachte was: Waarom zit ik niet in die kerk? Daarna ben ik maar gaan bidden.

ik begon hem te volgen

Iedere dag bad ik voor Andrew en zijn Irakezen. Ik begon hem te volgen. Andrew bleek de grootste kerk van Irak te runnen. Hij was bevriend met Yasser Arafat, met de rechterhand van Saddam Hussein, hij adviseerde Bush en Blair en onderhandelde in conflicten. Tussen Israël en Palestina, shi’itische en soennitische moslims, moslims en christenen, tussen religieuze en politieke leiders uit de hele regio. En hij had MS.

Canon Andrew White werd mijn held. In 2016 sprak hij op de Justice Conference van TEAR, en ik kocht een kaartje speciaal om hem te zien. Daarna sloop ik backstage om hem te spreken. Ik was harstikke zenuwachtig maar ik bereikte mijn doel: Ik mocht hem interviewen. In 2017 vloog ik naar Israël. Ik bracht twee dagen met hem door. Daarna bezocht ik hem nog twee maal in Engeland.

Een geschreven interview is er nog steeds niet. Ik wil in plaats daarvan een docu over hem maken, en daaraan werk ik nu al drie jaar. Het kost tachtigduizend euro, en ik vind het moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat dit verhaal dat geld verdient. Maar misschien maakt dat niet uit. Want Andrew werd mijn vriend. De afgelopen jaren kreeg Andrew tegenslagen. ISIS zette miljoenen op zijn hoofd en verjoeg hem zo uit Irak. Hij belandde voltijd in een rolstoel door zijn MS. Hij werd tijdens een onderhandeling over ISIS-slavinnen aangeklaagd voor medeplichtigheid aan terreur. Veel van zijn invloedrijke vrienden zijn van het wereldtoneel verdwenen. Als ik Andrew nog van een afstand volgde, zoals vroeger, was ik mijn interesse in hem afgenomen.

hij heeft meer invloed op mij

Maar als vriend zie ik dat hij geen centimeter lager vliegt. Vanuit Engeland zocht Andrew naar een andere manier om ‘zijn’ Irakezen te helpen. Hij ontdekte dat veel van hen stranden in Jordanië, zonder hulp of perspectief. En dus zette hij een gemeenschap voor hen op. Hij betaalt hun onderdak, school, tandarts en dokterskosten. De ‘priester van Baghdad’ voor de wereld, werd ‘vader Andrew’ voor honderden gevluchte Irakezen waar verder niemand naar omkijkt.

‘Vader Andrew’ meer invloed op mij, dan de priester van Baghdad die ik drie jaar geleden nog zag op de BBC en CNN. Als Yaëli dit voorjaar in haar hysterische rompers door de tuin kruipt, herinnert ze me er telkens aan het dàt moment is dat telt. Het leven dat ik leef wanneer er niemand kijkt. De mate waarin we onszelf durven geven en een ander willen zegenen als niemand voor ons klapt, is de maat waarmee we liefhebben. En Andrew confronteert mij telkens met mijn maat. Zowel naar anderen door de manier waarop hij lasten draagt voor zijn gemeenschap uit Irak, als naar mezelf. Want iemand die honderden Irakezen onderhoudt en MS heeft kan makkelijk zeggen dat hij geen tijd heeft om cadeautjes te sturen aan mij. Maar voor hem ben ik die moeite waard. En dat betekent veel voor mij.