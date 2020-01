Je moet er niet aan denken dat Nederland maar één kerkverband had

Fusieprocessen blijven in zwang in kerkelijk Nederland. We hadden al de Protestantse Kerk in Nederland en de ABC-gemeenten. Die laatsten gaan nu weer fuseren met de Unie Baptisten. De Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt willen ‘hertrouwen’ na een pijnlijke echtscheiding. En op plaatselijk niveau wordt er al volop onder één dak gekerkt met bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ik ben een groot voorstander van het neerhalen van kerkmuren, maar een minder groot voorstander van het fuseren van kerkverbanden. Hoewel kerkverbanden doorgaans ontstaan uit conflicten, is het denk ik, niet nodig en zelfs vaak niet wenselijk om een kerkverband op te heffen als dit conflict niet langer speelt. En de reden daarvoor is missionair. Elk kerkverband ontwikkelt een eigenheid, waarbij een bepaalde groep mensen zich thuis kan voelen. Die eigenheid wordt deel van de identiteit van mensen en daardoor ontwikkelt zich een band met een kerk. Bij een fusie verliest een kerk die eigenheid en verslapt de band die mensen hadden. Bovendien betekent een fusie doorgaans een teruggang in locaties. Daardoor zijn er minder mensen binnen het directe bereik van een kerkgebouw. De drempel voor onkerkelijken om een kerk binnen te gaan, wordt hoger naarmate die kerk verder weg is van de plek waar ze wonen.

Maar is die kerkelijke verdeeldheid dan geen slecht getuigenis? Wel als we elkaar de tent uitvechten natuurlijk. Maar dat hoeft niet. Want als verschillende kerkverbanden op een positieve manier met elkaar samenwerken, dan is er niet langer sprake van verdeeldheid, maar van verscheidenheid, oftewel ‘diversity’. Dat is geen zwakte, maar een kracht in een tijd waarin alles fuseert en alles daardoor steeds meer op elkaar gaat lijken.

Ik moet er niet aan denken dat Nederland maar één kerkverband had. De verscheidenheid die er nu is, kan nooit omvat worden in een kerkorde. Je zou of een organisatorische eenheid krijgen die principieel helemaal nergens meer voor staat, of je zou een machtsinstituut krijgen dat zou aansturen op het opheffen van de verschillen, zodat het een efficiënte eenheid wordt. Het zou hoe dan ook een monopolie worden, en monopolies dienen alleen de aandeelhouders en nooit de klanten.

Stel je voor, maar één liedboek, één bijbelvertaling, één predikantenopleiding, met dominees die allemaal hetzelfde leren preken. En als het leiderschap ontspoort, wie kan ze ter verantwoording roepen? En als christenen in die kerk in het nauw komen met hun geweten, waar kunnen ze heen? Nee hoor, eenheid behoeft geen fusies. Eenheid groeit op andere plekken.

In de eerste plaats groeit eenheid daar waar mensen gehoor geven aan de zendingsopdracht. Deze overstijgt onze verschillen en ook onze individuele mogelijkheden als kerken. We hebben elkaar nodig. En door betrokkenheid bij zending leren we over hoe christenen uit andere culturen hun geloof beleven, erkennen we hen als broeders, en worden onze eigen verschillen gerelativeerd.

In de tweede plaats groeit eenheid in het dienen van de vervolgde kerk. Hun lijden om Jezus’ wil doet onze verschillen verbleken. De lijdende kerk leert ons dat het volgen van Christus alles waard is. Hierin ligt onze eenheid; we dragen hetzelfde kruis.