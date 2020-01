Arjan van Essen: ‘Hij had een vraag’

‘Ik heb eigenlijk nog een vraag, durfde hem na de voorstelling niet te stellen.’ Het klonk als een verontschuldiging.

Hij was een jaar of twintig, een open gezicht met een zwarte kuif erboven en gekleed in een modieuze jas, een strakke bloes en een zwarte spijkerbroek.

Hij zag eruit alsof hij wist wat er te koop was. Alleen zijn ogen stonden anders. Die leken te zeggen: ‘Toe maar, zeg maar dat het nu niet uitkomt, dan ben ik weg.’

We hadden in een conferentiecentrum onze voorstelling over verslaving gespeeld en waren aan het uitblazen in de grote gemeenschappelijke ruimte. We zaten aan het uiteinde van een lange tafel, mijn tegenspeelster, onze technicus en ik.

Er hadden ruim driehonderd jongeren in de zaal gezeten, die na afloop met hun vragen kwamen. ‘Wat moet ik met een beste vriend die verslaafd is?’ Een ander: ‘Waarom bent u verslaafd geraakt?’ Of: ‘Wat vonden uw kinderen ervan dat u naar een kliniek ging?’

En één die heel vaak terugkomt: ‘Komt u wel eens in de verleiding om weer te gaan gokken?’

Allemaal mooie vragen die een eerlijk antwoord verdienen.

Maar nu deze jongeman. Aarzelend stond hij tegen het hekwerk, iets verderop stond een andere jongen. Hij leek mee te luisteren. ‘Kom erbij en stel je vraag’, zei ik tegen de vraagsteller. Hij ging naast onze technicus zitten. Nummer twee, sproeten, blond en hooggesloten jasje, kwam tegen de tafel leunen.

‘Brand eens los’, moedigde ik de zwarte kuif aan. Hij ademde in en zei: ‘Kan iemand christen zijn en verslaafd?’ Zo, die was eruit, las ik van zijn gezicht. ‘Wat denk je zelf?’ vroeg ik.

‘Nee, dat kan niet, iemand kan geen twee heren dienen.’

‘Waarom niet?’

‘Nou ja, als je bekeerd bent, doe je geen zonde meer.’

‘Ha, dus dan word je heilig?’

‘Nou nee dat ook niet, maar je blijft dan geen zonde doen. Als je verslaafd bent, dan blijf je bezig. Elke keer gaat het dan opnieuw mis.’ ‘Dus dan geldt de regel van zeven keer zeventig maal vergeven niet? Jezus geeft dat wel als opdracht aan ons, maar doet dat zelf niet?’

‘Maar dat is dan mooi makkelijk, je weet dat het weer fout gaat, dat het niet moet en dan doe je het toch? En dat vindt Jezus goed?’ Hij keek me ongelovig aan.

‘Nou nee, maar ik denk dat Hij het wel zou snappen dat je naar iemand toe zou gaan om hulp, aangeven dat je wilt stoppen met verkeerde keuzes maken. Verslaving is ook een ziekte. Dan is een beetje hulp vragen niet gek. Al begin je maar door het aan één iemand te vertellen’, vervolgde ik.

‘Ja, maar fout is fout en ik denk dat zonde ook gewoon fout is. Er staan toch heel veel wetten in de Bijbel over wat goed en fout is.’ Zijn stelligheid maakte plaats voor ontvankelijkheid.

‘Ja dat klopt en toen kwam Jezus die alles oploste met liefde. Leven in liefde. Niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. En als dat niet lukt? Dan probeer je het morgen opnieuw. Ik denk als we echt leven in liefde dat de rest dan vanzelf wel komt of goed gaat.’

Hij bedankte me en met een schouderklop vertrok hij samen met de andere jongeman.

De volgende morgen ging ik een rondje hardlopen. Boven het kanaal naast het voetpad zag ik de zon opkomen. Na nog een bocht liep ik een stelletje achterop. Ze liepen hand in hand. Best wel vroege romantiek, flitste het door me heen.

Ik haalde ze in en op mijn ‘goedemorgen’ kreeg ik zo’n enthousiast ‘goeiemorgen’ terug dat ik me even omdraaide. Ik keek in een vrolijk sproetengezicht en tegen het voorzichtige begin van een lach onder een grote zwarte kuif.

Het eerste uur liet het mij niet meer los. Ik herhaalde het gesprek van gisteravond. Probeerde te bedenken waar ik verslaving in verband gebracht had met liefde voor hetzelfde geslacht. Ik kon het niet bedenken.

Ik was mijn snelheid kwijt. Het laatste stuk wandelde ik. Bij de poort van het conferentiecentrum aangekomen knoopte ik een losgeraakte veter vast. ‘Nog bedankt voor gisteravond.’ De sproetige keek mij aan. ‘Niet alles was fijn om te horen, maar leven in liefde, daar gaan we voor.’

Ze liepen hand in hand het terrein op. Ik had dus toch twee heren gediend. En was er best blij mee.

(personen zijn in verband met hun privacy geanonimiseerd)