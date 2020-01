Doelgroepdiensten in de kerk

Zusters en broeders, zoals op een zestal gemeenteavonden besproken, gaan we vanaf volgende week van start met doelgroepdiensten.

De hoofddienst om 11.00 uur zondagochtend is voor elk wat wils; we zingen psalmen en liederen overal vandaan, met het orgel en een combo. De preek houdt een belangrijke plek, maar er is ook ruimte voor een filmpje, een getuigenis of oproepen om aan een activiteit mee te doen of geld te geven. Er is een kinder-, een tiener- en een millennialmoment. Vaak hebben we het gezellig met elkaar, maar er kan ook zomaar een stiltemoment vallen. We noemen deze diensten ‘hedendaags-traditioneel-gezins-eclectisch’.

Daarvóór is er om 9.00 uur een klassiek-gereformeerde dienst. Dat zijn diensten waarin we zingen ‘mijn handen hef ik naar omhoog’, maar dat niet doen. Voor wie van een stevige preek houdt en niet van verrassingen. We zingen berijmde psalmen en gezangen uit de voor-vorige bundel.

Om de week - gezien de teruglopende belangstelling - is er een avonddienst. De ene keer een praisedienst. Dat zijn diensten waarin we zingen ‘hier kniel ik neer’, maar dat niet doen. Aanbidding kan voor veel mensen alleen met een band, dus die speelt daar. De andere keer is er een jazzviering, in informele stijl; doe-bie-doe alsof u thuis bent. Over de jeugd beraden we ons nog.