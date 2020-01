De sterrenhemel sprak en dus sprongen Casper, Melchior en Balthasar op hun kamelen om op zoek te gaan naar de nieuwe koning. Of het nu een supernova was of een samenvoeging van sterren onder het sterrenbeeld maagd, dat weten wij niet zeker. Voor de magiërs was één ding wel duidelijk, ze moesten de ster volgen onderweg naar het onbekende. Maar nu, 7 januari 2020, is het weer klaar, de mirre, het goud en de wierrook staan bij de kribbe en de selfie met de baby is gemaakt. Kerst is voorbij want de drie koningen zijn sinds middernacht weer onderweg naar huis. Maar de sterren lijken ook nu nog steeds te spreken. Onder (vrouwelijke) twintigers is astrologie een rijzende ster.

mercury retrogade

Jongeren zitten natuurlijk niet massaal op hun zolderkamer met een telescoop wat naar boven te turen. De smartphone is het medium waardoor het universum spreekt. Zo weten veel jongeren dat een ‘mercury retrogade-meme’ betekent dat het allemaal even niet zo meezit, omdat de planeet van de communicatie, informatie en beweging daalt ten opzichte van de aarde. Geeft niks als je dit niet begrijpt, de Cosmopolitan lanceerde afgelopen jaar het online astrologie platform Stars for Days zodat jong en oud de sterrentaal kan begrijpen. Of je volgt de sterren-ster Susan Miller, een soort moderne astrologie-goeroe met duizenden volgers.

Onder (vrouwelijke) twintigers is astrologie een rijzende ster

Kortom, vergeet de goedkope meidenmagazines met dertien in een dozijn horoscopen. Echte astrologie is volgens de fans een eeuwenoude wetenschap die je belangrijke informatie kan vertellen over je karakter, op basis van waar, wanneer en hoe laat je bent geboren.

En hier zit volgens mij ook de aantrekkingskracht van astrologie als ik de artikelen lees en de gesprekken terughaal die ik hierover met een aantal twintigers heb gevoerd. Astrologie is voor jongeren niet zozeer een geloof, maar meer een instrument voor zelfreflectie. Het geeft rust als je weet dat je een schorpioen, weegschaal of steenbok bent. ‘Ik snap nu beter waarom ik dingen doe zoals ik ze doe’ vertrouwde een jongen me toe. Astrologie als een instrument om jezelf beter te begrijpen. De stand van de maan als indicator voor je energielevel, je sterrenbeeld als wegwijzer in de soms emotionele rollercoaster van familiegebeurtenissen, vriendschappen en de liefde.

houvast

En dan zijn er natuurlijk ook nog de lege kerkbanken, mede door het wantrouwen tegen de georganiseerde religie. Want ja, helemaal nul magie is ook wel erg kaal. Ben je zonder God voor het slagen in het leven dan echt volledig afhankelijk van je eigen kracht? Of kun je op een andere manier deel uit maken van een groter geheel? Een jonge auteur op het internetplatform Vice.com stelt: ‘Ergens is het ook gewoon een rustgevend idee, dat op het exacte tijdstip dat je geboren werd, de sterren en planeten op zo’n specifieke manier stonden dat jij daardoor bent wie je bent.’ Astrologie biedt een spiritueel speelveld van duizenden jaren oud waarbinnen jij in je uppie als jongere heerlijk vrij kunt bewegen. Het denkkader helpt in het ontdekken van je unieke zelf, zonder je allerlei regels, wetjes en beperkingen op te leggen. Heerlijk toch? Of is het juist andersom? Werkt al die vrijheid averechts en staan sommige dingen gewoon vast?

Ik moet zelf niet zoveel hebben van sterrenwichelarij, maar God zet nog steeds sterren in als richtingaanwijzers. Paulus geeft ons namelijk een sterrenstatus, wij zijn volgens hem de sterren waarin het staat geschreven. Enthousiast daagt hij jou en mij uit om te schitteren als sterren in een soms zo donkere wereld, vol stress, onzekerheid en eenzaamheid. Gelovigen die schijnen als een poolster, een helder baken waar zoekende jonge mensen op kunnen navigeren. Best een mooi voornemen voor 2020 denk ik zo.