Psst: Ik pas voor van alles, maar het moet wel gezellig blijven

IkPas. Meer dan dertigduizend Nederlanders hopen in januari de bier-, borrel en wijnglazen ongevuld te laten. Wie een maand geen alcohol drinkt, heeft er daarna ook minder zin in, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld daalt het aantal alcoholische consumpties per maand per persoon van 17,7 naar 11,2 glazen.

Met één glas rode wijn had ik een heel gezellige jaarwisseling. En waarschijnlijk was dat ook zo geweest als er water in het glas had gezeten. Zo fris als een hoentje en zonder opgeblazen gevoel - de oliebollen- en appelflappenbakkers hadden ook niets aan me verdiend - stond ik de volgende dag weer op.

IkPas voor alcohol en gefrituurd voedsel. Verder heb ik tal van goede voornemens om vol te houden waarmee ik begonnen ben. Minder kopen, meer geld overhouden aan het eind van de maand, ontspullen, repareren, minder vlees eten, tijd hebben voor het onverwachte en aardiger zijn. Voor anderen en voor mezelf. Na zonde is er genade. Niet om goedkoop de fout in te gaan, maar om het vol en gezellig te kunnen houden.