Neem de ambities van dictators serieus

Vorige week zond Nieuwsuur een interview uit met Jimmy Carter, van 1977 tot 1981 Amerika’s president, een sympathiek mens. Het was vier decennia geleden dat Iran en Afghanistan dramatisch veranderden. In november 1979 bezetten sjiitische revolutionairen de Amerikaanse ambassade in Teheran. En een maand later vielen Sovjet-Russische militairen Afghanistan binnen. Zoveel jaren later leek Carter nog steeds verbaasd.

Intussen vroegen velen zich toentertijd al af of de sterk op mensenrechten gerichte Carter niet te veel uitging van het goede in de mens. Hield hij wel voldoende rekening met de politieke wijsheid dat je een openlijk uitgesproken doel voor waar moet houden, tenzij het tegendeel blijkt? Had hij niet veel ellende kunnen voorkomen als hij ervan uitgegaan was dat dictators menen wat zij zeggen?

Kenneth Kraus bijvoorbeeld zou daar baat bij hebben gehad. Kraus was als marinier bij de Amerikaanse ambassade in Teheran gestationeerd. Op 14 september 1979 bevond hij zich in de kantine van het gebouw toen revolutionairen het gebouw binnenstormden. Ze gijzelden en martelden hem en veroordeelden hem via een showproces ter dood. Gelukkig kreeg Amerika hem vrij. Maar de sjah van Iran, Amerika’s bondgenoot, was toen al gevallen. De sjiitische ayatollah Khomeiny had de macht overgenomen.

Had Carter de komst van Khomeiny kunnen voorkomen? Waarschijnlijk niet. Maar hij en ambassadeur Sullivan in Parijs hadden uitspraken van de toen nog in Franse ballingschap levende Khomeiny serieuzer kunnen nemen. De radicale geestelijke had gezegd dat hij van Iran een islamitische staat wilde maken, desnoods via bloedvergieten. Uit Carters memoires Keeping Faith blijkt dat Sullivan de president niettemin adviseerde zich niet tegen Khomeiny’s machtsovername te verzetten. Diens bewind zou tot democratie kunnen leiden. Ook NRC/Handelsblad schreef trouwens dat Khomeiny’s roep om een islamitische republiek ‘een leuze is die helemaal tot het rijk der fabelen gerekend moet worden’.

Hoe kunnen we het gedrag van politici verklaren? Door na te gaan wat aan hun daden vooraf gaat. Welk doel hebben zij zich gesteld? Naar welke gewenste situatie werken zij toe? Hun ideaal kan te maken met wat zij in het verleden meemaakten. Zo was Khomeiny ziedend over het areligieuze beleid van de sjah. Oorzaak en gevolg. Maar er was meer aan de hand. Khomeiny was ‘doel-bezeten’. Zijn sjiitische geloof maakte dat hij hoe dan ook een islamitische staat wilde. Khomeiny’s heden moest verklaard worden uit wat hij in de toekomst wilde.

Natuurlijk kunnen religieus en ideologisch bezeten politici ook tactisch, soepel, pragmatisch zijn. Maar dat betreft dan altijd korte termijn doelen. Hun dictatoriale einddoel blijft gelijk. Wat dat betreft kunnen fatsoenlijke mensen zich maar moeilijk voorstellen dat tirannen menen wat zij zeggen. Zo hield de Britse premier Chamberlain in 1939 te weinig rekening met wat Hitler in Mein Kampf over Lebensraum voor het arische ras had geschreven.

naïviteit

Zo ook Carter. Hij had toch zo’n fijne relatie met Brezjnjev gehad ... Maar na de Russische agressie tegen Afghanistan gaf hij toe zijn mening over de Sovjet-Unie ‘drastisch’ te hebben moeten bijstellen. Carter had Moskou’s machtsaanspraken onvoldoende serieus genomen. Net zoals de Nederlandse premier Den Uyl naïef was, toen hij na de val van Saigon in 1975 zei dat Zuid-Vietnam ‘nu (eindelijk) vrij was’.

In Die Zeit schreef de in ballingschap levende Iraanse journalist Bahman Nirumand een tijdje geleden dat Carter mede verantwoordelijk was voor de komst van Khomeiny. Zijn veiligheidsadviseur Brzezinski had gemeend dat een islamitische gordel van staten (Iran e.a.) rond de Sovjet-Unie Moskou in bedwang zou kunnen houden. Het Witte Huis liet de sjah vallen. Ik denk niet dat Carter daarmee recht wordt gedaan. Maar dat hij een belangrijke politieke wijsheid onvoldoende honoreerde, lijkt me juist.