Nieuw ‘sociaal contract’ nodig

Om onrust te beteugelen en stappen vooruit te zetten heeft Nederland een nieuw perspectief nodig.

In Frankrijk staan de gele hesjes al een jaar op straat, het Verenigd Koninkrijk scheidt zich af van de EU en de V, Brazilië en andere landen benadrukken krachtiger hun eigen belang. Maatschappelijke zorgen en onvrede zijn er ook in Nederland. We kennen het boerenprotest, boze bouwers, lerarenstakingen en de zondagsdiensten in ziekenhuizen.

Toch constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het aanhoudend goed gaat met onze welvaart. We scoren gemiddeld hoog bij internationale vergelijkingen. Wat is er aan de hand?

Onze sterke kennisinfrastructuur en ondernemingsgeest hebben gemiddeld een hoge kwaliteit van leven gegeven. Nederlanders behoren gemiddeld tot de rijkste, innovatiefste, welvarendste en gelukkigste mensen ter wereld. Maar niemand is gemiddeld. Academici en hbo’ers leven gemiddeld langer, hebben hun inkomen relatief harder zien stijgen, hebben meer werkzekerheid en meer vertrouwen in de politiek en bedrijven dan mbo’ers of anders geschoolden die ook kritischer staan tegenover klimaatmaatregelen en handelsverdragen, en lastiger de weg vinden in de systemen die we gecreëerd hebben. De recente gebeurtenissen bij de Belastingdienst zijn een herkenbaar voorbeeld. Deze verschillen zorgen voor ongemak en soms boosheid. Dit heeft zijn weerslag op onze politiek.

Ons wat wij hier noemen ‘sociaal contract’ zou vertrouwen moeten geven in het creëren van vooruitgang en welvaart voor allen. Maar ook in innovatiekracht, gebalanceerde sociale verhoudingen, bescherming en gelijke kansen, evenwichtige rechten en plichten, en inspraak in bedrijven, instellingen en in de politiek. Een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Als overheid en bedrijfsleven daarin tekortschieten, krijgen mensen een verweesd gevoel, ook bij een elite die hun belangen niet lijkt mee te wegen. We zien dat dit het ongenoegen voedt. Ook in Nederland. Dit kan een onaangename veenbrand worden.

voorhoede

Het is echter niet ‘de elite’ versus ‘de rest’. Er is een voorhoede nodig die de weg wijst. Van de elite mag worden verwacht dat ze breder kijkt naar economische groei, namelijk wat het betekent voor bijvoorbeeld sociale samenhang en milieu. Waardecreatie is multidimensionaal, bezien vanuit een economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Een ‘sociaal contract’ biedt daarbij een basis voor economische, ecologische en maatschappelijke voortuitgang, en tegelijkertijd een sociale basis waar niemand buiten de boot hoeft te vallen.

Vakmensen met een mbo-diploma hebben de waardering voor hun werk in geld, baankansen en sociale status minder zien stijgen dan academici. Of ze worden ermee geconfronteerd dat er geen betaalbare woningen zijn in steden waar ze verwacht worden te werken. Om- en bijscholing moet voor mbo’ers aantrekkelijker worden. Op de werkvloer veranderen technieken en benodigde vaardigheden immers razendsnel. Er is een omvattende aanpak nodig om de scheidslijnen in onze samenleving te beteugelen, want ons land staat stil zonder deze mensen en beroepen, in bedrijven, fabrieken, scholen en hulpverlenende instanties. Hetzelfde kan opgaan voor groepen jongeren of ouderen, mensen een migratie-achtergrond, of beperkingen vanwege gezondheid of anderszins. Werk draait niet alleen om inkomen, maar zeker ook om zingeving en het leveren van een bijdrage aan de samenleving, om duurzame inzetbaarheid en de zekerheid dat werkgevers en overheidsinstanties je helpen als functies en bedrijfstakken verdwijnen of veranderen.

Boeren, leraren, zorgpersoneel of ondernemers herkennen zich niet altijd in hun politieke vertegenwoordigers. Een bredere inbreng vanuit de samenleving over wat mensen belangrijk vinden in zorg, zekerheid en toekomstig werk, bijvoorbeeld via burgerconsultaties, is onmisbaar voor het vertrouwen in onze instituties en hun leiders. Door krampachtig vast te houden aan de oude systemen betitelen we boosheid van mensen te snel als onbehagen. Het is vooral een oproep het beter te regelen.

horizon

De Nederland (NL)-2025 beweging laat zien dat 80 procent hetzelfde wil als het gaat om duurzaam ondernemerschap (NL groeit), iedereen laten leren (NL leert), en een meer vitale en duurzame samenleving (NL viitaal). Nu al leidt dit tot duizenden projecten die met een onbaatzuchtige paying forward-gedachte een gezamenlijke stip op de horizon zetten. Daarmee wordt een beweging in gang gezet om iedereen te betrekken. In essentie zijn we het dus niet zo oneens met elkaar.

Voor Nederland is een geloofwaardig en betrouwbaar nieuw perspectief nodig, zodat boeren niet op het Malieveld hoeven staan, leraren niet hoeven staken, verpleegkundigen niet hun werk hoeven neerleggen en mantelzorgers niet overbelast raken, maar ook werkgevers niet in hun schulp hoeven terugtrekken omdat ze met de nek aangekeken worden.

Wachten op verkiezingen is niet alleen zonde van de tijd, maar ook ouderwets. Er moet op veel borden tegelijk geschaakt worden en niet alleen door de politiek: een duurzame economie, een meer inclusieve democratische rechtsstaat, een gebalanceerde verzorgingsstaat en verantwoorde omgang met ons klimaat.

samenlevingscontract

Noem het een omvattend samenlevingscontract. Een vernieuwd ‘sociaal contract’ dat de reality check is voor elk regeerakkoord of bedrijfsplan. Een akkoord waarin we ons committeren aan de ambitie om de vooruitgang en welvaart te behouden of te laten toenemen, ook voor volgende generaties, en tegelijkertijd invulling te geven aan evenwichtige kansen, rechten en inspraak voor allen. Daaraan willen wij actief bijdragen. Wie doet er mee? <