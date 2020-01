Eigenwaarde en zelfvertrouwen

Als de driejarige peuter Luuk in zijn eentje de trap van de glijbaan op is geklommen, roept hij van boven: ‘Pappa, kijk!’ Zijn vader zegt: ‘Wat knap, Luuk, wat stoer van je!’

Het voorbeeld komt van de Deense gezinstherapeut Jesper Juul. Waarom, zo vraagt hij zich af, reageren opvoeders vaak op deze manier? Was dit wel het antwoord op de vraag van Luuk? Volgens Juul is de vraag van Luuk waarschijnlijk niet: ‘Doe ik het wel goed?’ Zijn vraag is: ‘Ik heb iets nieuws ontdekt, dat wil ik delen, maar zie je mij nog wel?’ Daarachter ligt de vraag: ‘Is het zo nog wel veilig voor mij?’ Het draait om het contact, om ‘het lijntje onderhouden’.

Stel je voor, schrijft Juul, dat een vriend - die je lang niet hebt gezien - bij jou is komen eten. Je zegt dat je het leuk vindt dat je hem weer eens hebt kunnen spreken. Zijn reactie is: ‘Ja, je hebt goed leren koken!’ Het elkaar zien wordt in het antwoord vervangen door de prestatie. Dat vinden we een voorbeeld van het langs elkaar heen praten. Er klopt iets niet in de communicatie. Er wordt niet iets gedeeld, jouw vriend en jij praten ‘langs elkaar heen’. In de westerse opvoeding zijn we – aldus Jesper Juul – sterk gericht op het belonen van prestaties. Luuk’s vader onderstreept de prestatie van zijn zoon. Maar als de vraag van Luuk is of hij wel gezien wordt, vraagt dat om een andere reactie: ‘Hoi Luuk, wat sta je daar hoog, maar pappa let wel op jou, hoor!’ En daarna komt hij natuurlijk ook wat dichterbij, want dit is een nieuwe ervaring die om fysieke en emotionele veiligheid vraagt.

Is Jesper Juul wéér iemand die meent dat alle opvoeders het verkeerd doen? Nee, zo zitten zijn publicaties niet in elkaar. Natuurlijk mogen opvoeders hun kinderen aanmoedigen, als dat maar niet de relatie verdringt. De basis van alle opvoeding is de relatie: het kind het gevoel geven dat het er onvoorwaardelijk mag zíjn. Dat noemt Juul eigenwaarde. Pas daarna komt het tweede: het zelfvertrouwen. Dat is de ervaring dat je kúnt. Eerst het zijn, dan de prestatie. Als het kind het gevoel heeft dat het pas meetelt als het presteert is er iets mis aan de basis. Het pedagogische huis mist het fundament. Dat geldt niet alleen voor de opvoeding van kinderen, maar ook voor de omgang van volwassenen met elkaar. Zien we elkaar? Daarmee raakt Jesper Juul aan een bijbelse boodschap. Kijken door de ogen van Jezus. Elkaar (leren) zien zoals we zijn.