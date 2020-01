Half december had mijn kleindochter Sarah een probleem. Ze had een tekening gemaakt voor Sinterklaas, maar was vergeten die hem te geven bij zijn bezoek op pakjesavond. Haar oplossing was om alsnog een schoen voor de Sint te zetten met die tekening er opgerold in, en met een winterpeen voor zijn paard natuurlijk. Dat hebben we gedaan, en warempel, de volgende morgen was de peen weg en zat er in de schoen geen tekening meer, maar een bedankbriefje van Sint Nicolaas.

Zo denk je als kind, dat gaandeweg de vreemde wereld leert ontcijferen waarin het geboren wordt. Noem haar niet dom. Volwassenen glimlachen om haar luikje van fantasie, al kennen ze hun wereld en weten ze beter.

Zo denkt een oud-politicus en noem hem niet dom – hij heeft ervaring. Sinds hij in 1996 zijn vicepresidentschap naast Mandela neerlegde, omdat zijn rol door het ANC werd uitgehold, was de wereld die De Klerk had beheerd echter voorbij. Mijn kleindochters en De Klerks probleem herinnerde me eraan, dat een mens in drie werelden leeft: die welke gevormd is door zijn ouders, de wereld die hij of zij zelf vormgeeft en de wereld die door zijn kinderen wordt vormgegeven.

Dit besef van drie werelden relativeert de nieuwe start die we willen maken bij Oud- en Nieuwjaar en de gedachte dat we de wereld voor volgende generaties veilig gaan stellen. Die nieuwe start en die betere toekomst vormen de horizon van een nieuwe generatie, maar de middengeneratie beheerst de wereld zoals zij die heeft gevormd, en de generatie daarboven beseft de grip op die wereld daaraan te moeten overlaten. De klacht van de jongeren is dat de huidige wereld niet toekomstbestendig is en dat de levensstijl en het pensioen van de oudste generatie daaraan debet is.

omgekeerd voorbeeld

Er is een tijd geweest dat de oudere generaties een voorbeeld vormden voor de jongere. Kinderen moest eerst groeien, vol wassen, en namen daarbij de generaties boven hen als voorbeeld. De situatie is nu omgekeerd. De jeugd bepaalt het perspectief (Greta Thunberg), zij hebben het milieu nog niet belast, boomers dragen het liefst hun type kleding, en moeten als zij kunnen, blijven schommelen en spelen als kinderen, met hulp van gewrichtspijn verhelpende zalfjes. De kennis die oudere generaties hebben opgebouwd, is ballast voor het brein: de jeugd beschikt nu instant daarover via internet. Kerkdiensten moeten op de jongeren zijn gericht. En ervaring is een tunnelvisie. Oud is hetzelfde als voorbij.

Tot deze jongeren ouder worden en een nieuwe generatie hen bekritiseert en opvolgt. Mensen die over de kerk nadenken, hebben het over de rijkdom van een generatiemix. Wel vaker zijn nieuwe ontwikkelingen in de kerk begonnen, en in elk geval is meer balans tussen de generaties en hun verschillende perspectieven inderdaad goed, voor de kerk maar ook voor de wereld. De toekomst heeft immers niet alleen dromen, maar ook wortels nodig (zie De Klerk), en die hebben jongeren nog niet (zie Sarah). Ik zeg niet dat de vroegere tijden beter waren, maar er is ook weinig reden om aan te nemen dat de komende beter worden. Benut daarom ook de wortels, de geconfijte ervaring. Want we komen er niet als we alleen op een verrassend moment verrassend onze schoen zetten of berustend chaos verwachten voor morgen.