Gisteren was het weer zover: 2 januari, de eerste officiële werkdag van het jaar. Ook voor predikanten. Afspraak is dat ze dan benaderd mogen worden voor preekbeurten in het volgende jaar, in dit geval A.D. 2021.

In mijn vrije tijd ben ik preekregelaar. Mijn jaar begint dus met het bellen van predikanten.

‘Allereerst een gezegend 2020 toegewenst’, klinkt het vanachter mijn laptop met op het scherm een Excel-sheet met alle openstaande preekbeurten.

‘Insgelijks’, hoor ik aan de andere kant van de lijn. Ik ga snel verder: ‘Ik bel u voor preekbeurten in 2021.’ Dat is een open deur voor de meeste predikanten. We komen tot afspraken. Daar zijn we allebei blij mee. Het is een kwestie van vraag en aanbod op deze dag. Hoe verder ik vorder, hoe minder de kans op matches. Gelukkig zijn er de emeriti-predikanten. Die zitten ruimer in hun jasje. Zo loopt het rooster langzamerhand vol. Naast me staat een kop verse koffie te dampen die ik tussen de bedrijven door heb ingeschonken. Dat is nodig, want het is een intensieve klus.

En toch is het elk jaar weer mooi om zo het pas begonnen jaar te beginnen.