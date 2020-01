Angstige atheïsten

Onlangs werd in Bionieuws (een tijdschrift waarin nieuwtjes uit de biologie worden uitgewisseld) de zoveelste aanval op het geloof in God gelanceerd. Ditmaal ging dat via een citaat uit een stuk van de befaamde gelovigenjager Dawkins, waarin deze betoogde hoe schadelijk godsdienstige opvoeding voor kinderen is. Het is de bron van het ergste kwaad: dat mensen in God geloven.

Je zou van een evolutiebioloog verwachten dat hij zou onderzoeken wat het evolutionaire voordeel van religie is. Blijkbaar is het een succesformule, want er zijn nogal wat religieuze mensen in de wereld. Als bijkomende onderzoeksvraag zou hij ook kunnen nagaan wat het voordeel van christelijk geloof is; dat zich immers wereldwijd verspreid heeft. Zoek maar eens naar een zo succesvolle variant onder levende wezens die in een geologisch minuscuul tijdsbestek zich zo verspreid heeft. En dan ook de vraag: wat zal het evolutionaire voordeel zijn van het nieuwste experiment van de natuur: atheïstische mensen? Evolutiebiologen houden zich immers niet met waardeoordelen bezig, alleen met evolutionaire voor- en nadelen, en indoctrinatie is een goed middel tot voortzetting van je identiteit in volgende generaties, net als een mooie kraag voor een kemphaan.

eigen vak bijster

Wat bezielt Dawkins en zijn atheïtische mede-gelovigenjagers om zo het spoor van hun eigen vak bijster te raken? Soms wordt beweerd dat het hun doel is om van alle morele banden los te zijn. Dat lijkt me te simpel. Ook al weten veel van dit soort atheïstische wetenschapsbeoefenaren niet meer van het geloof dan een doorsnee creationistische dominee van paleontologie (de wetenschap die onder andere fossielen bestudeert), toch mag het duidelijk zijn dat godsdienst niet opgaat in de moraal. Bovendien heb ik nooit de indruk dat dit soort radicale atheïsten de behoefte hebben om de beesten te gaan uithangen. Ze zijn moreel vaak heel achtenswaardige lieden.

Wat bezielt deze gelovigenjagers?

Het gaat de bestrijders van godsdienst om het wezen daarvan: het geloof in God. En hoe karakteristieker de identiteit van God is, des te feller is het verzet. De strijd is gericht tegen een Ander die absolute macht heeft en die ook mijn eigen bestaan totaal beheerst. Het is een strijd voor menselijke autonomie. En dan wel absolute autonomie. Nu hoef je datgene wat onzin is niet te bestrijden. Bestrijden doe je alleen wat een serieuze bedreiging is. Je kunt dat doen vanuit een houding van vertrouwen, zonder paniek. Het is nodig om misleiders te ontmaskeren, net als het nodig is om Japanse duizendknopen te bestrijden. Ook dat doe je niet als wetenschappelijk onderzoeker, maar vanuit een morele betrokkenheid: het oordeel dat misleiden fout is en dat Japanse duizendknopen hier niet thuishoren. Je kunt het ook doen vanuit pure angst, die al dan niet rationeel is, zoals je spinnen of ebola bestrijdt.

volstrekt onwetenschappelijk

Uit de volstrekt onwetenschappelijke behoefte van mijn collega’s om het geloof te bestrijden, maak ik op dat het ook bij hen om angst gaat. Ze moeten zichzelf dan ook moed inspreken. In het citaat zegt Dawkins dat het heel veel moed vraagt om het geloof in een goddelijke autoriteit op te zeggen. Dat is de reden waarom het zo lang geduurd heeft voor mensen dat durfden. Maar Dawkins heeft die moed wel. Hij is niet bang. Volgens mij is dit fluiten in het donker. Wetenschappelijke onderzoekers die werken aan de grenzen van ons kennen stuiten voortdurend op datgene wat ons begrip te boven gaat. We willen alles in onze greep hebben. Daarom investeren we in wetenschappelijk onderzoek, totdat we alles weten, alles van het heelal, alles van de mens. Juist als je aan de grenzen werkt, besluipt je soms de huiver dat we niet alleen voorlopig niet alles weten, maar dat we principieel niet alles kunnen weten en dat we niet alles kunnen grijpen maar worden vastgehouden. Dat nooit! Daartegen zullen we ons verzetten tot onze laatste ademtocht – zelfs al moeten we onze wetenschappelijke integriteit ervoor te grabbel gooien.