Geregeld: Einduitkomst

Jan Kal woont sinds hij probeerde medicijnen te studeren in Amsterdam, maar blijft een Haarlemse dichter. Zijn geboortestad duikt vaak op in zijn sonnetten. Kal is een ongewone dichter. Hij dichtte al over sportwedstrijden toen dichters die serieus genomen wilden worden dat vooral niet deden. Soms hangen zijn verzen tegen de smartlappen aan. Hij vertaalt ogenschijnlijk moeiteloos liedjes en gedichten uit buitenlandse talen - maar altijd rolt er een sonnet uit. Als je wilt weten of een psalm een sonnet kan zijn, check Kal. Maar voor deze eindejaarsaflevering kies ik een ander gedicht. Het heet Einduitkomst, en het is geschreven toen de dichter kennelijk gebrouilleerd was met iemand. De twee terzinen van het sonnet, als PS toegevoegd, gaan over die ruzie. Maar de twee kwatrijnen zijn een mooie afsluiter voor deze rubriek, dit jaar.

Een tijd, en tijden, en een halve tijd:

de schepping trekt naar de voleinding voort.

Waar niemand van oudsher van heeft gehoord

heeft God voor wie hem liefhebben bereid.

We kunnen ingaan door de enge poort,

de smalle weg op, die ten leven leidt.

We zíjn bevrijd en worden nog bevrijd,

want niet de dood, God heeft het laatste woord.