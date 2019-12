Bart Jan Spruyt: Een hobbelig jaar, dat kun je van 2019 wel zeggen

Het understatement van het jaar kwam, wat mij betreft, uit de mond van de Engelse koningin Elizabeth. In haar kersttoespraak sprak zij van een ‘hobbelig’ jaar. Tja, dat kunnen we wel zeggen. 2019 was het jaar van de impeachmentprocedure tegen Trump, van de tranen van May en de overwinning van Johnson. Het was het jaar van felle klimaatprotesten, van branden in de Amazone en in Australië. Het was het jaar van aanhoudende volksverhuizingen, van de nederlaag en de hergroepering van ISIS in Irak en Syrië. In eigen land geraakten we in de ban van de stikstofcrisis.

We zouden kunnen zeggen dat al deze problemen beheersbaar zouden moeten zijn. We kunnen immers feiten vaststellen en maatregelen nemen. Maar zo werkt de politiek niet meer. Het debat rondom alle politieke kwesties – van migratie en EU tot klimaat en buitenlandse politiek – is ongekend gepolariseerd. Met verschil van mening kunnen we niet meer fatsoenlijk omgaan; feiten zijn geen feiten meer, maar cijfers die naar eigen politiek gewin op alle manieren kunnen worden geduid. Er gaan dan ook voortdurend stemmen op die ernstig verklaren dat ons stelsel op zijn laatste benen wankelt.

leren samenleven

Een van de fijnzinnigste studies die dit jaar verschenen, is van de hand van Emma Cohen de Lara (in de bundel Een vitale rechtsstaat van het Thijmgenootschap, uitgeverij Valkhof Pers). Haar bijdrage gaat over Plato en zij betoogt dat zijn opvattingen, ook al leefde hij in Athene in de vierde eeuw voor Christus, eigenlijk heel dicht bij ons staan. Plato dacht na over gemeenschap en hoe wij kunnen leren met elkaar samen te leven – precies de vragen waarover ook wij ons nu het hoofd breken. De kwaliteit van de rechtsstaat wordt volgens Plato primair bepaald door een bepaalde moraal bij de burgers. Waar die ontbreekt, krijgen we geen anarchie, maar de regels van de overheid – die kunnen goed zijn, maar vloeien vaak voort uit een gebrek aan fatsoen bij de burgers.

De centrale deugden voor politici en burgers zijn voor Plato gematigdheid en wat hij schroom noemt - de eerbied die voortvloeit uit een besef van verbondenheid met voorouders en de eigen gemeenschap. Daar staat de brutaliteit en ethiek van het slagveld tegenover: daar is men op zoek naar de vijand en vastberaden hem met welke middelen dan ook te verslaan. Wie de schroom cultiveert, kan zichzelf gemakkelijker tot de gematigdheid vermannen die zo nodig is voor een samenleving van vrede en coöperatie. Voor een goede samenleving moet dus aan bepaalde morele voorwaarden worden voldaan en die kunnen alleen via een goede opvoeding en goed onderwijs worden bijgebracht – niet door de staat en haar wetten en regels.

burgerschapskunde

Bij de ChristenUnie begrijpt men dit niet meer zo goed, vrees ik. Daar denkt men dat de overheid een bepaalde moraal via wetten en regels kan afdwingen. Nee, ik bedoel nu eens niet Paul Blokhuis. Minister Slob heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om het vak burgerschapskunde in het onderwijs minder vrijblijvend te maken. Dat betekent dat scholen moderne waarden, gebaseerd op mensenrechten, moeten gaan uitdragen. Het is uiterst teleurstellend dat een christelijk politicus blijkbaar geen enkel benul meer heeft van de klassieke morele waarden zoals Plato die heeft benoemd, en zoals die een bedding hebben gevonden in de christelijke traditie van bezinning op politiek en rechtsstaat. Hebben ze bij de CU geen Groen meer in de kast staan?

Het is daarom begrijpelijk dat de radicale CU veel minder op heeft met het cultuurchristendom dan de SGP. Tenminste, ik mag hopen dat de sympathie bij veel SGP’ers niet wordt ingegeven door een behoefte aan populistische stoerigheid op trekkers, maar door een besef dat in kringen die zich cultuurchristelijk noemen, langzaam maar zeker het besef doorbreekt dat de joods-christelijke traditie ook een kritiek op de geest van 1968 behelst. En dat dat een kans biedt, niet om hobbels met een handomdraai glad te strijken, maar om de echte problemen te benoemen en een platform te creëren voor een fatsoenlijke discussie over die hobbels.