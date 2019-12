Liefde voor rechts zit diep bij SGP

Dat de SGP liever over rechts gaat dan over links is geen geheim. Deze week steunden de twee SGP-senatoren de spoedwet stikstof, samen met de Groep Otten, OSF en 50Plus. Met deze gelegenheidscombinatie op rechts, kreeg het kabinet een meerderheid voor deze wet. Dit voorjaar riep SGP-leider Kees van der Staaij op zijn partijcongres politici van Forum voor Democratie op ‘zich constructief op te stellen’. Zo wilde de SGP’er voorkomen dat het kabinetsbeleid verder naar links wordt getrokken.





Bij de coalitievorming voor een college van gedeputeerden in Zuid-Holland wilde de SGP wél met Forum in zee, terwijl de ChristenUnie juist niet met deze radicaal-populistische stroming wilde samenwerken. In Europa kwam er een eind aan de samenwerking van ChristenUnie en SGP, ook vanwege het al of niet in een fractie zitten met Forum.

En dan was er natuurlijk de veelbesproken rol van de SGP als Stille Gedoog Partner van het eerste kabinet-Rutte (2010-2012). Dat was een omstreden coalitie van VVD en CDA, waarbij de PVV formeel niet in de coalitie zat, maar wel aan veel touwtjes trok.

Een decennium overziend is het niet vreemd dat CU-senator Roel Kuiper bij zijn vertrek uit de eerste Kamer dit voorjaar tot zijn spijt moest vaststellen dat de SGP was ‘verrechtst’.

cultuurchristendom

De voorkeur bij de SGP voor samenwerking over rechts komt niet uit de lucht vallen. Dezer dagen valt het blad Zicht, van het wetenschappelijk instituut van de SGP, bij de achterban op de mat. Het is een themanummer over cultuurchristendom. Een in het oog springend artikel is van redactielid Hans van de Breevaart. Hij bespreekt de vraag of het cultuurchristendom, waartoe Geert Wilders en Thierry Baudet zich rekenen, als tegenstander moet worden gezien of als bondgenoot mag worden omarmd.

Hij citeert eerst partijbonzen als senator Diederik van Dijk en partijleider Kees van der Staaij. Van Dijk met zijn scherpe pen omschrijft cultuurchristendom als ‘het beschaafde gezicht zijn van het ongeloof, maar het blijft ongeloof’. Van der Staaij vergeleek dit voorjaar, in debat met Baudet, de cultuurchristenen met een bos mooie bloemen in een vaas. Zonder voeding staat het even leuk en aardig, maar het heeft geen wortel en verdort.

Van de Breevaart schat de verbondenheid met de cultuurchristenen op rechts heel anders in dan beide Kamerleden. ‘Ik wil hier de stelling verdedigen dat de SGP in het huidige tijdsgewricht meer gemeen heeft met het cultuurchristendom dan met de doperse radicalen van vandaag.’ Die laatste stroming is in de politiek ‘mainstream’ geworden, stelt hij.

In zijn definitie is iedereen dopers radicaal-christelijk die niet tot de bevindelijken gerekend kan worden of verwant aan de cultuurchristenen van Wilders, Baudet en de hunnen.

karikaturaal

Op deze indeling is veel aan te merken, want ze is veel te grofmazig en ook karikaturaal. Het zegt vooral veel over de diepe afkeer van deze SGP’er over alles wat, in zijn visie, linkse politiek is.

Ook al bevinden zich onder de aanhangers van Forum en PVV ongelovigen, toch ligt het voor Van de Breevaart voor de hand deze cultuurchristenen niet te zien als een ‘verzoeking’ maar ze als bondgenoten te verwelkomen.

Deze uitgesproken liefdesverklaring aan de bondgenoten op rechts, dat zich manifesteert als modern heidendom overgoten met een cultuurchristelijk sausje, is zelfs voor SGP-begrippen opmerkelijk te noemen. Het lijkt erop dat met deze steen in de discussie-vijver van Hans van de Breevaart de verdere verrechtsing van de SGP nog niet ten einde is.