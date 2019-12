Ruimte maken

Mag ik met je meedoen? Ze vraagt het heel voorzichtig en zoekt ondertussen houvast bij mij, door te kijken of ik nog achter haar sta. Zojuist kwam ze huilend bij me om te vertellen dat ze niemand heeft om mee te spelen. Samen hebben we een plannetje bedacht hoe ze bij een groepje zou kunnen aansluiten. Ze zal het zelf gaan vragen en ik blijf in haar buurt. En nu komen die dappere woorden er uit. Gespannen wacht ze op de reactie van het groepje meiden tegenover haar. Die kijken razendsnel van haar naar mij. ‘Okeeej’ Het komt er niet al te overtuigend uit. Ik weet dat het komt door mijn aanwezigheid dat ze geen ‘nee’ zullen zeggen. Dat is hen al vanaf hun jonge jaren ingeprent: ‘we sluiten niemand buiten’. Maar van harte is het niet. Je hoeft geen professional te zijn om hun lichaamstaal te verstaan.

stevige basis

Mag ik bij je wonen? Ik laat het pagina’s dikke dossier nog eens door m’n vingers gaan en het appèl komt indringend op me af. Maar het stormt in mij. We hebben de boel net op de rit, ieder kind lijkt z’n plekje te hebben gevonden na een onstuimige tijd van veel wisselingen. Het was met een van de kinderen zo anders gelopen dan we hadden gewild. Met pijn in ons hart moesten we hem weer laten gaan. En daar moeten we allemaal even van bijkomen. We zijn nog bezig onze wonden te likken, onze lessen te leren en onze draai weer te vinden. Kunnen we niet beter nog een paar maanden wachten? Wat betekent de komst van een nieuw kind weer voor de rest van het huis? Zijn zij veerkrachtig genoeg om dit aan te kunnen, te geloven dat een ander kind in huis niet betekent dat zij hebben afgedaan, moeten inleveren of op de tweede plaats zullen komen?

Bij onthechte kinderen is er meestal maar zo weinig ruimte over, omdat er zoveel energie op gaat aan het veilig stellen van hun eigen plek. Maar ook het andere uiterste speelt een rol: de ander zoveel ruimte laten dat er voor henzelf niets meer over blijft. Ondersneeuwen, wegcijferen, onzichtbaar worden. Beide gevallen worden veroorzaakt door het ontbreken van een eigen, stevige basis en identiteit. En dat vraagt aandacht.

< p>Mag ik bij je schuilen? Het circuleert al een aantal weken op de sociale media, een filmpje met het welbekende lied van Claudia de Breij. Maar deze keer gezongen door een groep Syrische vluchtelingen die daarmee wil bedanken voor de gastvrijheid waarmee ze in Nederland opgevangen zijn. ‘Als de oorlog komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?’ Kippenvel als je hen dit hoort zingen!





Maar hoe gastvrij kan ons land nog zijn? Hoeveel absorptievermogen heeft een vriendengroep, een gezin, een land, een klas, een kerk en vul maar aan, om de kwetsbare ander op te nemen, een plek te gunnen, deelgenoot te laten zijn? Dat zegt altijd iets over de veerkracht en stevigheid van de eigen identiteit en cultuur van een groep. Wie stevig staat hoeft niet te vrezen dat hij omvalt.

dierenverblijf

Mag ik bij je slapen? De vraag klonk niet ongewoon, want die had hij de hele dag al gehad. Het was een gekkenhuis in het dorp, al dagen lang. Maar hij zat vol, tjokvol. Geen fatsoenlijk bed meer te vinden in het hele huis. Toch had zijn hart nog ruimte voor deze twee vermoeide mensen voor zijn deur, dus was een oplossing snel bedacht: ‘Maak maar een slaapplek in het dierenverblijf hiernaast. Die beesten doen zo moeilijk niet.’ En zo bood hij, zonder het te beseffen, onderdak aan de mensenzoon.

Ruimte maken in je hart. Ik vind het soms echt een ingewikkelde klus. In onze gemeente klonk een oproep van een jong gezin dat zijn huis openstelt voor wie met Kerst niemand heeft. Als ik hen van een afstandje bekijk, zie ik mensen met een druk gezin en minstens zo drukke baan. Genoeg reden om met Kerst even ‘dicht’ te zijn. Maar tussen het schrijven van de boodschappen- en to-do-lijsten door maken ze ruimte in hun hart, zodat Gods verhaal verder geschreven kan worden. En Jezus ook dit jaar weer onderdak vindt.