Als kind had ik – gelukkig maar heel soms, maar wel heel heftige – allergische aanvallen. Ik werd dan benauwd, kreeg dikke ogen, zwellingen, rode vlekken, de hele onsmakelijke rambam. De dokters stonden voor een raadsel. Onderzoek op onderzoek moest ik ondergaan. Ik herinner me nog heel levendig hoe er kleine naaldjes met allergenen in mijn arm werden geprikt om te zien waar ik allergisch voor was. De gebruikelijke verdenkingen werden zo op mij uitgetest: gras, huisstofmijt, kattenhaar, pinda, Huub Oosterhuis-liedjes ... Op sommige van die dingen vertoonde ik inderdaad wel een licht geprikkelde reactie, maar niets wat de heftigheid van mijn allergische aanvallen kon verklaren.

pubertijd

Voordat de artsen tot een bevredigende diagnose konden komen, kwam ik in de puberteit en groeide ik vanzelf over de allergie heen. Het schijnt vaker te gebeuren. Veel later sprak ik er toevallig eens met een homeopathisch arts over. Ik ben een sceptisch en rationeel mens, dus ik geloof niet klakkeloos dat het allemaal maar onzin is wat de homeopathie verkondigt. In elk geval vond ik het boeiend om de theorie van deze arts over allergieën te horen. Ik probeer het in mijn eigen woorden na te vertellen, dus vergeef mij bij voorbaat de eventuele onzorgvuldigheden, maar hier kwam het geloof ik ongeveer op neer: allergieën zijn overdreven reacties van je lichaam op stoffen die eigenlijk niet schadelijk voor je zijn, en volgens de homeopathie kun je die genezen door de betreffende stof in extreem verdunde vorm toch aan het lichaam toe te dienen, om er zeg maar langzaam aan te wennen.

Of het klopt, wie zal het zeggen, maar ik vond het in elk geval plausibel klinken. Je moet nog steeds niet zonder waarschuwing knoerthard ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ inzetten in mijn bijzijn, maar een paar regeltjes Oosterhuis trek ik inmiddels best.

Zou zoiets ook breder gelden voor de religie-allergie waar onze samenleving onder gebukt gaat? Religie, we kunnen onze niet-gelovige landgenoten geruststellen, is heus niet schadelijk voor je. Sommige mensen – ik ken gevallen – nemen het jarenlang onverdund tot zich, en worden tóch heel oud. Dus al die overprikkelde reacties op religieuze uitingen, zijn toch echt overdreven. Neem nu de recente ophef rondom de lezing in onze hoofdstad van pater Gerard Wijers over genderideologie. Het Parool kreeg er lucht van, drukte volledig uit z’n verband wat oude (toegegeven, inderdaad nogal tenenkrommende) citaten van deze pater af, en huppakee, heel progressief Amsterdam moest zich melden op de Eerste Hulp van het VU Medisch Centrum met ademhalingsproblemen en rode vlekken.





Het gevolg: de geschrokken pater Wijers zegt zijn lezing af, de club die de lezing organiseerde fulmineert tegen de ‘politiek-correcte angsthazerij’. Kortom: iedereen ontevreden.

tegendraads standpunt

Kan dit ook anders? Het is werkelijk een lastige kwestie. Over gender en seksualiteit heeft de katholieke kerk nu eenmaal opvattingen die haaks staan op wat er op bepaalde punten in onze huidige samenleving gedacht wordt. Je kunt met recht zeggen: ook voor dat tegendraadse standpunt moet ruimte zijn in een vrije samenleving. Ik vind dat ook, en ben dan ook niet voor homeopathische verdunning van het standpunt. Alleen: als je wil dat het standpunt ook ingang vindt bij een breder publiek dan de eigen parochie, zul je toch wat meer begrip moeten kunnen opbrengen voor wat nou precies die allergische reacties veroorzaakt. Dat zit ook vaak in ongelukkige woordkeuze, in kerkjargon dat slecht verstaan wordt, in een zalvend moraliserend toontje. Dan kun je zeggen: dit vinden wij nu eenmaal, men went er maar aan. Maar iemand met een pinda-allergie genees je ook niet door hem aan een Calvé-infuus te hangen.

Maar nogmaals, het blijft een ingewikkeld probleem. Of de dokters ooit de precieze oorzaak van onze nationale religie-allergie zullen vinden, lijkt me twijfelachtig. Maar wie weet groeit onze samenleving er ook vanzelf weer overheen.