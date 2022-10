Is Nederland ‘te vol’? Waar moeten al die nieuwkomers straks wonen?

Soms kun je het verleden ineens ruiken. In Antwerpen stond ik onlangs te snuiven boven een machine die de lucht uitblies van ontsmettingsmiddel. Het Red Star Line Museum is gevestigd in de originele loodsen aan de Schelde. Dit zijn de pakhuizen van hoop en verdriet, van doorreis en afscheid.

Als ontsmetting smeerden de landverhuizers hun haren in met benzeen en warme azijn. Benzeen loste de pantsertjes van luizen op, azijn werd hun dood. Ruim twee miljoen emigranten vertrokken hier, en in totaal reisden er tussen 1820 en 1920 dertig miljoen Europeanen naar de ‘States’. Geef mij je vermoeide massa’s, zei het Vrijheidsbeeld in New York en heel Oost-Europa liep leeg.

Er waren veel alleenreizende kinderen bij, op weg naar familie o..