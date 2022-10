Als je het woord sorry niet over je lippen krijgt, en het niet kunt aanhoren, dan begint de rancune

Ik ben weleens ontstemd, maar probeer dat altijd zo snel mogelijk weer uit te praten. Als je boosheid voor jezelf houdt, ontaardt die in rancune. Bitterheid. Het gevoel dat je onrecht is aangedaan. In mijn geval was dat ooit vanwege het gevoel dat mijn vader slachtoffer van onrecht was. Het maakte me onverzoenlijk. Ik hoefde de mensen die hem dat in een kwetsbare fase van zijn leven hadden aangedaan niet meer te zien. Een weinig vruchtbare vorm van sociale wraak, waar ik vooral mezelf mee had.

geen recht gedaan

Afgelopen zaterdag stond ik op het podium van het congres van de ChristenUnie naast Cora Otter. Wij hadden allebei iets opgeschreven over de asielafsprake..