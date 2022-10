Helaas, de verbeelding kent geen macht

‘Komt allen tot mij’ staat er in kapitale letters op een bordje aan de sokkel van het Christusbeeld op het kerkplein van Schalkhaar. De Christusfiguur spreidt licht geheven de handen. Het kerkplein is vaak leeg, soms staat er een auto geparkeerd. Achter het beeld ligt de plaatselijke begraafplaats, als een mogelijke verbeelding van de rust die vaak op dat korte zinnetje volgt: ‘die vermoeid en belast zijn’.

Of dat ook voor - vermoeide - hardlopers geldt, blijft speculeren. De plek is geschikt om op adem te komen, uit te zweten, de spieren te rekken. Of aan voorbij te rennen. Met een hand op het hart gelegd, of negerend, eraan voorbij kijkend.

In dit beeld is er veel om van te houden, een fysiek getuigenis in het seculier-platte landschap d..