Dogma’s die botsen in je hoofd, kunnen je denken verdiepen

Wat voor schadelijks klinkt er zoal in kerken?, vroeg collega Hilbert Meijer aan theoloog en schrijver Reinier Sonneveld. ‘Dat alle mensen verdorven zijn, en we uit onszelf niet tot enig goeds in staat zijn, bijvoorbeeld. Dat is een klassiek dogma uit de Heidelbergse Catechismus’, reageerde Sonneveld volgens het interview (ND 15 september). Aanleiding voor het gesprek was een nieuw boek van Sonneveld: Reli detox. Genezen van religieuze manipulatie.

De afwijzing van dit ‘klassieke dogma’ door Sonneveld blijft me bezighouden. Dat ermee gemanipuleerd kan worden, geloof ik zo. Dat het ‘leerstuk’ in verkeerde aarde kan vallen en zo een schadelijke uitwerking krijgt, evenzeer. Maar dat Sonneveld het dus van tafel veegt, begrijp ik niet.

Het doet..