Protocollen voor de veiligheid behoeden je niet voor een volgepieste broek

Om te verhuizen naar een huis met een appelboom moesten we ons oude buurtje met de rode pannendaken verlaten. Daar heerste anarchie. Plantte de gemeente er een eikenboompje, dan werd die gezamenlijk begoten met chloor en ammoniak tot hij het loodje legde want er waren al te weinig parkeerplekken.

Met oudjaar brandden de dennenbomen, het engelenhaar er nog aan, op de straten. Kinderen gooiden strijkers in de vlammen tot de kauwen begonnen te krassen dat de eerste ochtend van het nieuwe jaar begonnen was. Ieder jaar zei de politie te gaan handhaven. Winkels lagen aan een lange, brede weg waar veel te hard gereden werd. Huizen werden er verbouwd tot winkels en andersom, eigenlijk zoals we er ook onze auto parkeerden: op gevoel en op ge..