Voorlopig houd ik de verwarming nog even uit, kijken hoe lang ik dat kan volhouden

Ook al is er nu een prijsplafond ingesteld en komt er mogelijk een voltijdsbonus, voor veel mensen hangt de energierekening als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Uit angst voor een financiële strop houden ze de verwarming nog even uit. En ik met hen. Gewoon kijken hoe lang ik dat kan volhouden.

Gelukkig heb ik er geen financiële reden voor. Ik hoef niet uit angst voor forse kostenposten op van alles en nog wat te bezuinigen, terwijl ook de prijzen op de kassabonnetjes stijgen. Dat lijkt me een hachelijke onderneming, al zie ik ook producten in de boodschappenwagens voorbij komen die niet per se noodzakelijk zijn, zoals energiedrank en sigaretten. Het bonnetje laat ik al jaren zitten. Dat is ook nog eens goed voor het milieu, want d..