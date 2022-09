Laten we de pijn van transgender personen écht zien

Vóór corona dronk ik in Zwolle een biertje met Petra. Ze liet het foetuspoppetje aan haar sleutelhanger zien. Zo’n plastic ding van Schreeuw om Leven. Een ‘trofee’, want ze is overtuigd pro-abortus. En ze provoceert graag.

Vorige maand twitterde ze een foto van een verscheurd Nieuw Testament, met de boodschap dat de pagina’s tot servetten waren ‘gepromoveerd’. Petra is transgender vrouw en geen fan van onze religie. Je kunt daar boos over zijn. Dat was ik aanvankelijk ook. Tot ik bedacht dat transgender personen vaak aan den lijve hebben ondervonden hoe destructief de macht van het christendom kan zijn.

Als je ziet dat mensen rond de actie Gendertwijfel - merendeels christenen - je doelbewust ‘hij’ noemen terwijl je (transgender) vro..