Zomerhuiver

Stijgende temperaturen betekenen dalende levensvreugde, leerde ik afgelopen zomer opnieuw. Meer dan ooit voel ik me gesterkt in de overtuiging dat het menselijk functioneren ernstig bemoeilijkt wordt in de zomer.

Al in de tijden dat klimaatverandering alleen een theoretische werkelijkheid was, hikte ik aan tegen de periode van oprispend kwik. In mijn naïviteit veronderstelde ik dat geen mens uitziet naar een periode die gekenmerkt wordt door zweet, insectenoverlast, plaknachten en concentratieverlies.

Dat bleek anders te zijn. Een winterdepressie? Soit! Maar ongelukkig worden van zomerse temperaturen? Hoe durf je! Als ik in september verheugd opmerkte dat we in meteorologisch opzicht ‘de goede kant op gaan’ keken mensen me bozi..